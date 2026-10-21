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Tesla e SpaceX podem fundir-se e criar uma gigante tecnológica de IA e robótica

1 Comentário

Elon Musk revelou que a Tesla e a SpaceX criaram comissões especiais para avaliar uma possível fusão. O objetivo é criar uma única empresa avaliada em biliões de dólares, com foco em inteligência artificial (IA) e robótica.

Comissões independentes avaliam fusão

Durante a apresentação de resultados da SpaceX referente ao terceiro trimestre de 2026, Elon Musk confirmou que as duas empresas constituíram comissões especiais para discutir uma eventual fusão. Estas comissões são compostas por administradores independentes de ambas as partes e foram formadas a pedido dos acionistas.

O próprio Musk, por ser considerado parte interessada, não pode participar nas deliberações, tal como o seu irmão Kimbal Musk.

De acordo com a informação corporativa disponível, a Tesla conta com sete administradores independentes, enquanto a SpaceX tem seis. No entanto, Ira Ehrenpreis, que preside às comissões de Compensação e de Nomeações e Governação da Tesla, integrou também o conselho da SpaceX em fevereiro, sendo ainda listado como independente em ambas.

Além disso, a Tesla tornou-se acionista da SpaceX após um investimento de 2 mil milhões de dólares na xAI, que se converteu em ações da empresa espacial quando esta adquiriu a empresa de IA de Musk.

Poder de voto e desafios regulatórios

Musk controla cerca de 82% dos direitos de voto na SpaceX, pelo que a sua posição será decisiva na empresa espacial. Já na Tesla, o processo é mais complexo: a fusão exige o voto favorável de 50% de todos os acionistas, e não apenas dos que participam na votação. Esta exigência levou Musk a admitir que a operação está longe de ser garantida.

O avanço das conversações ainda é incerto, uma vez que as comissões não chegaram a qualquer acordo. Musk defende que existe “muito mérito” na combinação das duas empresas, destacando os ganhos da cooperação no desenvolvimento de software de superinteligência, design de chips e robótica.

Uma fusão daria origem a uma empresa única avaliada em biliões de dólares, liderada por Musk, o que lhe conferiria maior controlo sobre as operações do que atualmente tem na Tesla.

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Autor: Rui Neto
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Tags:
confusão Controlo e Robótica do Dep. de Electrónica Industrial Elon Musk faturação com inteligência artificial fsd tesla spacex

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Comentários

1
  1. ZA
    Zé Fonseca A.

    Quem diria… 😉

    Responder

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