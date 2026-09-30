Terramotos, incêndios, tempestades: este mapa mostra o que está acontecer no mundo

Terramotos, incêndios, inundações e muitas outras ocorrências podem ser consultados num único espaço online, que acompanha emergências e desastres à escala global.

Há acontecimentos que chegam rapidamente às notícias e outros que passam praticamente despercebidos fora da região onde ocorrem, o que dificulta ter uma noção global das emergências e dos desastres registados num determinado momento.

Assim sendo, o Emergency and Disaster Information Service, conhecido por EDIS, apresenta essa informação em forma de mapa, mostrando eventos monitorizados em diferentes partes do planeta.

Quem está por detrás do serviço

O EDIS é operado pela Hungarian National Association of Radio Distress-Signalling and Infocommunications (RSOE), uma organização sediada em Budapeste, na Hungria, e está disponível desde 2004.

Segundo a própria organização, o serviço monitoriza, documenta e analisa acontecimentos de emergência ou desastre em todo o mundo, 24 horas por dia, e processa dados de várias organizações, autoridades e meios de comunicação de confiança.

Depois de recolhidos e validados, os eventos são publicados quase em tempo real, sendo acrescentadas atualizações e informação adicional à medida que vão surgindo.

O que se pode encontrar no mapa

A RSOE indica que o serviço publica atualmente acontecimentos de origem natural ou humana em 81 categorias e subcategorias, entre as quais se contam terramotos, atividade vulcânica, tsunamis, inundações, seca, epidemias, grandes acidentes industriais, como os que envolvem centrais nucleares e instalações químicas, incidentes graves em infraestruturas de transporte e incêndios, tanto de vegetação como industriais.

A variedade é considerável, com o mapa a reunir ocorrências de natureza muito diferente, desde fenómenos naturais até acidentes provocados pela atividade humana.

Na versão gratuita, cada ocorrência inclui informação básica, como o tipo de evento, a localização, a data, o nível e a gravidade, a que se junta uma descrição mais detalhada do acontecimento, sem análises nem dados auxiliares.

Segundo a RSOE, a informação dos eventos está disponível em húngaro e em inglês, estando a ser desenvolvido o suporte para outros idiomas. Em vez de procurar separadamente notícias sobre cada tipo de ocorrência, é possível consultar tudo numa única interface e perceber onde estão a ser registados eventos.

Uma ferramenta de consulta, não um sistema de alertas

Apesar da quantidade de informação disponibilizada, o EDIS não deve ser consultado como um substituto dos sistemas oficiais de emergência. Afinal, além da informação oficial, a plataforma recorre a programas que monitorizam publicações da imprensa na Internet e processam as que contêm determinadas palavras-chave. Segundo a RSOE, essas notícias não podem ser consideradas informação oficial.

Assim sendo, em caso de emergência, deve ser priorizada a consulta dos alertas e comunicados emitidos pelas autoridades competentes.