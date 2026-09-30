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Terramotos, incêndios, tempestades: este mapa mostra o que está acontecer no mundo

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Terramotos, incêndios, inundações e muitas outras ocorrências podem ser consultados num único espaço online, que acompanha emergências e desastres à escala global.

Há acontecimentos que chegam rapidamente às notícias e outros que passam praticamente despercebidos fora da região onde ocorrem, o que dificulta ter uma noção global das emergências e dos desastres registados num determinado momento.

Assim sendo, o Emergency and Disaster Information Service, conhecido por EDIS, apresenta essa informação em forma de mapa, mostrando eventos monitorizados em diferentes partes do planeta.

Quem está por detrás do serviço

O EDIS é operado pela Hungarian National Association of Radio Distress-Signalling and Infocommunications (RSOE), uma organização sediada em Budapeste, na Hungria, e está disponível desde 2004.

Segundo a própria organização, o serviço monitoriza, documenta e analisa acontecimentos de emergência ou desastre em todo o mundo, 24 horas por dia, e processa dados de várias organizações, autoridades e meios de comunicação de confiança.

Depois de recolhidos e validados, os eventos são publicados quase em tempo real, sendo acrescentadas atualizações e informação adicional à medida que vão surgindo.

Emergency and Disaster Information Service, conhecido por EDIS
Emergency and Disaster Information Service, conhecido por EDIS
Emergency and Disaster Information Service, conhecido por EDIS

O que se pode encontrar no mapa

A RSOE indica que o serviço publica atualmente acontecimentos de origem natural ou humana em 81 categorias e subcategorias, entre as quais se contam terramotos, atividade vulcânica, tsunamis, inundações, seca, epidemias, grandes acidentes industriais, como os que envolvem centrais nucleares e instalações químicas, incidentes graves em infraestruturas de transporte e incêndios, tanto de vegetação como industriais.

A variedade é considerável, com o mapa a reunir ocorrências de natureza muito diferente, desde fenómenos naturais até acidentes provocados pela atividade humana.

Na versão gratuita, cada ocorrência inclui informação básica, como o tipo de evento, a localização, a data, o nível e a gravidade, a que se junta uma descrição mais detalhada do acontecimento, sem análises nem dados auxiliares.

Segundo a RSOE, a informação dos eventos está disponível em húngaro e em inglês, estando a ser desenvolvido o suporte para outros idiomas. Em vez de procurar separadamente notícias sobre cada tipo de ocorrência, é possível consultar tudo numa única interface e perceber onde estão a ser registados eventos.

Emergency and Disaster Information Service, conhecido por EDIS
Emergency and Disaster Information Service, conhecido por EDIS

Uma ferramenta de consulta, não um sistema de alertas

Apesar da quantidade de informação disponibilizada, o EDIS não deve ser consultado como um substituto dos sistemas oficiais de emergência. Afinal, além da informação oficial, a plataforma recorre a programas que monitorizam publicações da imprensa na Internet e processam as que contêm determinadas palavras-chave. Segundo a RSOE, essas notícias não podem ser consideradas informação oficial.

Assim sendo, em caso de emergência, deve ser priorizada a consulta dos alertas e comunicados emitidos pelas autoridades competentes.

Espreite o EDIS

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
EDIS incêndios mapa interativo tempestade Terramoto

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