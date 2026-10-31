Quantcast
Notícias

Temu, AliExpress e Shein: nova taxa de 2 euros a partir deste domingo (1 de novembro)

0 Comentários

A partir de 1 de novembro de 2026, vai entrar em vigor uma nova taxa associada ao tratamento das pequenas encomendas. A medida faz parte da reforma das regras aduaneiras da União Europeia e pretende responder ao enorme crescimento do número de pequenas encomendas que chegam todos os dias ao espaço comunitário.

Temu, AliExpress e Shein: nova taxa de 2 euros a partir deste domingo (1 de novembro)

Quem costuma fazer compras na Shein, Temu ou outras plataformas online com produtos enviados de fora da União Europeia deve estar atento às novas regras aduaneiras europeias.

Nova taxa de 2 euros soma-se aos 3 euros já aplicados

A nova taxa de dois euros aplica-se às compras online provenientes de fora da União Europeia, independentemente do valor da encomenda.

Este encargo é calculado por categoria de artigos e não por unidade. Por exemplo, se comprar cinco utensílios da mesma categoria, será aplicada apenas uma taxa de dois euros. No entanto, se a encomenda incluir um roupa, tecnologia e utensílios, pertencentes a três categorias diferentes, o valor será de seis euros.

Temu, AliExpress e Shein: nova taxa de 2 euros a partir deste domingo (1 de novembro)

Esta medida vem juntar-se à taxa aduaneira de três euros, em vigor desde 1 de julho de 2026, aplicável às encomendas com valor inferior a 150 euros.

Assim, nas compras até 150 euros, os dois encargos podem acumular-se, representando cinco euros por categoria de artigos, antes de IVA e de eventuais custos de desalfandegamento.

Quem costuma fazer compras em plataformas internacionais deverá estar atento aos novos encargos, sobretudo numa altura em que se aproximam campanhas como a Black Friday e o Cyber Monday.

PUB
Autor: Pedro Pinto
Partilhar:
Tags:
Aliexpress shein Temu

PUB.

Questão Semanal

Faria uma viagem num robotáxi, sem qualquer condutor humano ao volante?

Ver Resultados

Loading …

Arquivo de Questões

PUB.

Velocímetro Pplware

Teste a velocidade da sua Internet
Carros elétricos: famílias carenciadas podem receber até 15 mil euros (mas há mais novidades)
Artigo anterior

Carros elétricos: famílias carenciadas podem receber até 15 mil euros (mas há mais novidades)
PUB

Comentários

0

Deixe um comentário

PUB
Aviso

Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.