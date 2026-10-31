Temu, AliExpress e Shein: nova taxa de 2 euros a partir deste domingo (1 de novembro)

A partir de 1 de novembro de 2026, vai entrar em vigor uma nova taxa associada ao tratamento das pequenas encomendas. A medida faz parte da reforma das regras aduaneiras da União Europeia e pretende responder ao enorme crescimento do número de pequenas encomendas que chegam todos os dias ao espaço comunitário.

Quem costuma fazer compras na Shein, Temu ou outras plataformas online com produtos enviados de fora da União Europeia deve estar atento às novas regras aduaneiras europeias.

Nova taxa de 2 euros soma-se aos 3 euros já aplicados

A nova taxa de dois euros aplica-se às compras online provenientes de fora da União Europeia, independentemente do valor da encomenda.

Este encargo é calculado por categoria de artigos e não por unidade. Por exemplo, se comprar cinco utensílios da mesma categoria, será aplicada apenas uma taxa de dois euros. No entanto, se a encomenda incluir um roupa, tecnologia e utensílios, pertencentes a três categorias diferentes, o valor será de seis euros.

Esta medida vem juntar-se à taxa aduaneira de três euros, em vigor desde 1 de julho de 2026, aplicável às encomendas com valor inferior a 150 euros.

Assim, nas compras até 150 euros, os dois encargos podem acumular-se, representando cinco euros por categoria de artigos, antes de IVA e de eventuais custos de desalfandegamento.

Quem costuma fazer compras em plataformas internacionais deverá estar atento aos novos encargos, sobretudo numa altura em que se aproximam campanhas como a Black Friday e o Cyber Monday.