Tempestades de 2026/2027 já têm nome: lista começa com Adam e termina em Walter

A nova época de tempestades começa a 1 de setembro de 2026 e os nomes que poderão marcar os próximos meses já são conhecidos. Portugal volta a integrar o grupo de países responsável pela nomeação destes fenómenos no sudoeste da Europa.

Nova época de tempestades começa em setembro

A temporada de tempestades de 2026/2027 decorrerá entre 1 de setembro de 2026 e 31 de agosto de 2027.

Portugal participa na escolha dos nomes através do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O grupo do sudoeste europeu inclui ainda Espanha, através da AEMET, França, representada pela Météo-France, Bélgica, Luxemburgo e Andorra.

Para esta temporada foram definidos 21 nomes: Adam, Bruna, Charles, Diane, Eric, Flora, Gabriel, Heloise, Igor, Julia, Kevin, Lola, Michel, Nathalie, Oscar, Paola, Rafael, Sandra, Thomas, Vera e Walter.

Por se tratar de uma lista conjunta, alguns nomes não apresentam os acentos que poderiam ser usados em português.

Esta opção reflete a diversidade linguística dos seis países que integram o grupo e não representa um erro ortográfico.

Nem todos os nomes serão necessariamente utilizados

A existência desta lista não significa que a Europa será atingida por 21 tempestades. Os nomes serão atribuídos, pela ordem estabelecida, apenas aos sistemas depressionários que cumpram os critérios necessários para receber uma designação oficial.

A nomeação das tempestades ajuda os serviços meteorológicos, as autoridades e os meios de comunicação a identificarem mais facilmente cada episódio. Permite também transmitir avisos de forma mais clara à população, sobretudo perante previsões de vento forte, chuva intensa, agitação marítima ou outros fenómenos potencialmente perigosos.

Assim, Adam será o primeiro nome utilizado caso surja uma depressão que justifique a nomeação durante a nova temporada. Se a lista avançará até Walter, só a evolução meteorológica dos próximos meses poderá dizer.