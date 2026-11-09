Tempestades Bruna e Charles: muita atenção a quarta-feira!

Portugal está a atravessar vários dias de instabilidade meteorológica e o cenário poderá agravar-se significativamente na próxima quarta-feira, 11 de novembro. Depois da depressão Bruna, que continua a influenciar o estado do tempo no território nacional, uma nova depressão, denominada Charles, está a caminho da Península Ibérica.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já antecipa condições meteorológicas adversas, com chuva intensa, rajadas de vento que poderão atingir os 120 km/h e forte agitação marítima.

Bruna continua a afetar Portugal

A depressão Bruna continua a condicionar o estado do tempo em Portugal continental, trazendo períodos de chuva, aguaceiros por vezes fortes, trovoada e vento intenso.

Segundo o IPMA, entre 8 e 13 de novembro são esperadas sucessivas passagens de superfícies frontais, algumas com atividade moderada a forte. Nas regiões montanhosas do Norte e Centro, os valores acumulados de precipitação poderão aproximar-se dos 200 milímetros até ao final da semana.

A situação merece particular atenção, sobretudo porque os solos já apresentam níveis de saturação elevados em algumas regiões, aumentando o risco de inundações e movimentos de vertente.

Quarta-feira poderá ser o dia mais complicado com a chegada da Charles

Se os efeitos da Bruna já estão a provocar preocupação, a chegada da depressão Charles poderá agravar ainda mais a situação.

De acordo com o comunicado divulgado pelo IPMA esta segunda-feira, a depressão Charles deverá deslocar-se em direção a Portugal continental, embora ainda exista incerteza relativamente à sua trajetória e intensidade.

O agravamento das condições meteorológicas deverá começar a fazer-se sentir a partir do final da manhã de quarta-feira, 11 de novembro.

Entre os principais fenómenos previstos destacam-se:

Vento: rajadas entre 100 e 120 km/h, podendo ser superiores em alguns locais.

rajadas entre 100 e 120 km/h, podendo ser superiores em alguns locais. Chuva: precipitação por vezes forte em grande parte do território continental.

precipitação por vezes forte em grande parte do território continental. Agitação marítima: ondas de sudoeste entre 4 e 6 metros a sul do Cabo Carvoeiro.

ondas de sudoeste entre 4 e 6 metros a sul do Cabo Carvoeiro. Trovoada: possibilidade de ocorrência de períodos de instabilidade atmosférica.

Os dados disponíveis apontam para uma maior probabilidade de o centro da depressão passar entre Sines e o Cabo Carvoeiro. No entanto, o IPMA alerta que a trajetória ainda poderá sofrer alterações.

IPMA prepara avisos laranja. Proteção Civil pede precaução

Perante este cenário, o IPMA anunciou que serão emitidos avisos meteorológicos de nível laranja para algumas regiões, não estando excluída a possibilidade de agravamento dos alertas nas próximas atualizações.

A Proteção Civil recomenda especial atenção aos riscos associados à chuva intensa, vento forte e agitação marítima.

Entre os principais cuidados a ter estão:

Evitar a circulação e permanência junto à orla costeira e em zonas expostas à agitação marítima.

Não atravessar zonas inundadas, a pé ou de automóvel.

Retirar ou fixar objetos que possam ser projetados pelo vento.

Evitar estacionar veículos junto a árvores, estruturas instáveis ou zonas suscetíveis a inundações.

Conduzir com especial precaução, reduzindo a velocidade e aumentando a distância de segurança.

Acompanhar regularmente os avisos meteorológicos e as recomendações das autoridades.

A situação merece acompanhamento especial durante quarta-feira. A conjugação dos efeitos das depressões Bruna e Charles poderá provocar um episódio meteorológico particularmente adverso em várias regiões de Portugal.

O conselho é simples: não desvalorize os avisos meteorológicos e acompanhe as atualizações do IPMA.