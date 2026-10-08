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Tem horas certas? Este relógio mede o tempo com 19 casas decimais

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Um segundo parece uma medida simples. Mas, quando os cientistas o analisam até à 19.ª casa decimal, abrem-se novas possibilidades para estudar o Universo. Um relógio atómico desenvolvido nos Estados Unidos atingiu esse patamar e estabeleceu um recorde mundial de exatidão.

Ilustração do tempo certo dado por um Um relógio atómico

Um recorde que levou 20 anos a construir

O avanço foi anunciado em julho de 2025 pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos, conhecido como NIST. Após duas décadas de aperfeiçoamento, a equipa apresentou um relógio de iões de alumínio com uma exatidão 41% superior à do anterior recordista.

O equipamento revelou-se também 2,6 vezes mais estável do que qualquer outro relógio de iões. Esta estabilidade permite obter medições consistentes mais rapidamente, uma vantagem essencial para experiências científicas.

O segredo está numa dupla de átomos

No centro do sistema está um ião de alumínio, ou seja, um átomo com carga elétrica. As suas propriedades oferecem uma referência extremamente regular para medir o tempo.

Contudo, controlar e arrefecer o alumínio com lasers é difícil. Os investigadores juntaram-lhe um ião de magnésio, que funciona como auxiliar: ajuda a arrefecê-lo e permite ler o seu estado através de técnicas de lógica quântica. Esta combinação está na base do funcionamento do relógio.

Ilustração Um relógio atómico

De três semanas para apenas um dia e meio

Para atingir o recorde, foi necessário reduzir perturbações capazes de alterar as medições. A equipa aperfeiçoou a estrutura que mantém os iões presos, limitando movimentos indesejados.

Outro elemento decisivo foi um laser ultra estável de um laboratório situado a 3,6 quilómetros de distância, ligado ao sistema através de fibra ótica.

O resultado foi uma redução significativa do tempo necessário para reunir dados suficientes: uma medição que antes exigia três semanas passou a demorar cerca de um dia e meio.

Medir melhor o tempo pode ajudar a compreender o Universo

Para a maioria das pessoas, esta precisão parece excessiva. Na investigação, porém, diferenças minúsculas podem revelar fenómenos que escapam a instrumentos menos sensíveis.

Relógios deste tipo ajudam a testar a relatividade de Einstein e a procurar sinais de matéria escura. Também fornecem referências para calibrar outros relógios e realizar experiências de elevada precisão.

O trabalho contribui ainda para o esforço internacional de redefinir o segundo com maior exatidão. Afinal, melhorar a forma como medimos o tempo pode mudar aquilo que conseguimos observar.

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Autor: Vítor M.
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Tags:
relógio atómico

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