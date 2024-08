Tecnologia toma conta do sorteio da Liga dos Campeões

O sorteio da edição deste ano da Liga dos Campeões será feito quase na totalidade com recurso a um computador que, através de um algoritmo, vai emparelhar as equipas. Há mais equipas e mais jogos.

Champions está mais moderna

Pois é verdade. Acaba aquele ritual de colocar as bolas em diferentes potes e depois ir retirando uma a uma para emparelhar as equipas em grupos.

No sorteio da Liga dos Campeões (a decorrer no Mónaco a 29 de agosto e onde marcam presença Benfica e Sporting), as bolas dos clubes são retiradas dos potes apenas uma vez.

A partir deste momento, será um computador a definir os adversários de cada equipa através de um algoritmo.

Diz a UEFA que este método vem facilitar o cumprimento de uma série de critérios, adiantando que efetuar o sorteio da nova Champions nos moldes antigos levaria qualquer coisa como 4 horas e mais de 900 bolas.

O primeiro passo do sorteio ainda é físico, alguém irá tirar uma bola de uma taça. No entanto, temos agora 36 equipas que precisam de oito adversários sorteados. Teríamos de preparar bolas para todos os possíveis adversários.

Referiu Stéphane Anselmo, responsável da UEFA para o desenvolvimento estratégico das competições.

Novo formato da Champions

O formato tradicional da Liga dos Campeões, com 32 equipas divididas em oito grupos de quatro, dá este ano lugar a um novo sistema de liga.

A competição contará agora com 36 equipas, que disputarão uma fase inicial única, conhecida como fase de liga ou "fase suíça".

Em vez dos tradicionais grupos, as equipas competirão numa liga única, onde cada clube jogará oito jogos contra oito adversários diferentes.

Os jogos serão realizados em casa e fora, e a classificação final desta fase determinará quais as equipas que avançam para as fases eliminatórias.

O facto de haver mais jogos, faz com que esta primeira fase da Champions se estenda até janeiro, quando tradicionalmente terminava em dezembro, entrando em pousio até ser retomada em meados de fevereiro/março.

Este novo modelo promete uma revolução na forma como a competição é organizada, desde o sorteio das equipas até à estrutura das fases do torneio.

É uma forma de a Liga dos Campeões se manter na vanguarda do futebol mundial, adaptando-se às exigências modernas e oferecendo aos adeptos um espetáculo desportivo ainda mais envolvente e competitivo. Isso e, claro está, o receio da muito falada Superliga, com os maiores clubes da Europa, projeto que tantas dores de cabeça tem dado à UEFA.

Conheça as equipas e os potes

POTE 1

Real Madrid

Manchester City

Bayern Munique

PSG

Liverpool

Inter Milão

Borussia Dortmund

RB Leipzig

Barcelona

POTE 2

Bayer Leverkusen

Atlético Madrid

Atalanta

Juventus

Benfica

Arsenal

Club Brugge

Shakhtar Donetsk

Milan

POTE 3

Feyenoord

Sporting

PSV Eindhoven

RB Salzburgo

Young Boys

Celtic

POTE 4

Monaco

Sparta Praga

Aston Villa

Bolonha

Girona

Estugarda

Sturm Graz

Brest

Faltam apurar quatro equipas, que serão distribuídas pelos potes 3 e 4 e que saem dos seguintes jogos:

Vencedor do Midtjylland-Slovan Bratislava

Vencedor do Bodo-Estrela Vermelha

Vencedor do Dínamo Zagreb-Qarabag

Vencedor do Lille-Slavia Praga

Esta competição está mais moderna e tecnológica a partir de agora.