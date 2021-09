Tecnologia da vacina da AstraZeneca pode ajudar no tratamento do cancro

A vacina da AstraZeneca volta a ser notícias, mas por boas razões. Ainda em estado de pandemia, a comunidade científica continua a fazer descobertas muito importantes para combater a COVID-19, mas também outras doenças.

De acordo com notícias recentes, a tecnologia usada na vacina da AstraZeneca pode ajudar no tratamento do cancro.

Vacina da AstraZeneca: Testes realizados mostram redução no tamanho do tumor...

Investigadores do Jenner Institute de Oxford e do Ludwig Institute for Cancer Research adaptaram a tecnologia envolvida na inoculação da COVID-19, usada na vacina da AstraZeneca, para produzir um tratamento para o cancro. Os resultados têm sido muito promissores em testes com animais. O novo tratamento é uma vacina terapêutica contra o cancro de duas doses.

Os investigadores revelaram que a vacina está pronta para entrar em testes em humanos ainda este ano, depois dos testes em camundongos (ratos) mostrarem uma redução no tamanho do tumor, tendo melhorado a taxa de sobrevivência. O estudo em estágio inicial será realizado a 80 participantes com cancro de pulmão de células não pequenas.

“Esta nova plataforma de vacina tem o potencial de revolucionar o tratamento do cancro”, disse Adrian Hill, diretor do Instituto Jenner à Reuters.

Tecnologias como a RNA mensageiro (usadas na vacina da AstraZeneca) têm vindo a ser usadas no combate à pandemia e os resultados têm sido muito importantes. Este tipo de tecnologia pode também ser usado para tratamento do cancro.

A vacina de Oxford usa o vetor da vacina COVID-19 para transportar o código genético que faz com que o corpo atinja duas proteínas presentes na superfície de muitos tipos de células cancerosas. Mas isso não é tudo. A tecnologia de vacinas também produz fortes respostas de células T. Essas células T consistem em "células T assassinas" que podem encontrar células cancerosas e então serem estimuladas a matá-las e "células T auxiliares" que organizam e orquestram a luta contra o cancro.

