Táxis elétricos: Governo apenas recebeu 26 candidaturas para apoio

A era é da eletrização e o Estado português tem vindo a disponibilizar alguns apoios. Muitos são os que têm aproveitado esta “linha de crédito” para ter o seu carro elétrico, mas nem todos têm aproveitado.

Segundo informações recentes, em 2019 o Governo português apenas recebeu 26 candidaturas para apoio.

Apenas 21 candidaturas para táxis elétricos foram aprovadas…

A notícia está a ser avançada pela TSF que revela que a Linha de crédito que foi criada pelo Governo para apoiar a compra de táxis elétricos apenas recebeu 26 candidaturas em 2019. Nesse sentido, depois de um projeto com vários benefícios, o resultado mostra um número de procura muito baixo. Como resultado, fica muito aquém a possibilidade de ser atingido o valor máximo de financiamento previsto que era de 200 mil euros.

A Federação Portuguesa do Táxi lamenta tal cenário e aponta o dedo aos muitos requisitos que limitaram o número de candidaturas.

Contactada pela TSF, a Federação Portuguesa do Táxi (FPT), através da Vice-Presidente, Ana Rita Silva, referiu que…

As candidaturas tinham muitos requisitos, nomeadamente o facto de só se poder candidatar uma viatura por cada operador. Nós sabemos de algumas entidades que têm várias viaturas e que podiam perfeitamente ter aproveitado mais este incentivo e não o puderam fazer. A justificação que deram foi o receio de que grandes operadores, que têm muitas viaturas, concorressem com todas as viaturas e depois não chegasse para pequenos operadores que têm só uma ou duas viaturas. Claro que não é assim, não há empresas com 200 viaturas a candidatarem-se ao apoio ao mesmo tempo. Temos esperança que agora para 2020 este requisito seja alterado

O incentivo à compra de elétricos, no setor dos táxis, surgiu no âmbito de incentivos à descarbonização dos táxis. Segundo informações do Ministério do Ambiente e da Transição Energética à TSF, das 26 candidaturas: 21 foram aprovadas, duas foram recusadas e três ainda estão em análise.

O valor total dispensado foi de 152 mil euros, menos 48 mil euros do que o teto máximo da linha de financiamento.

Leia também…