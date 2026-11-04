Tarifas domésticas nos carregadores públicos de elétricos: governo quer aproximar preços

O Governo britânico vai criar um grupo de trabalho para testar a aplicação do tarifário doméstico aos carregadores públicos de baixa potência e reservou 100 milhões de libras, ao longo de dois anos, para aproximar os preços dos praticados em casa.

No âmbito do Orçamento de Outono, o executivo anunciou um conjunto de medidas destinadas a reduzir a diferença de custo entre carregar um carro elétrico em casa e fazê-lo na rede pública.

A iniciativa surge na sequência de um relatório independente, encomendado pelo Gabinete para os Veículos de Emissões Zero (em inglês, OZEV) do Departamento dos Transportes (em inglês, DfT), segundo o qual os preços atuais excluem cerca de um terço dos condutores da transição para a mobilidade elétrica.

Afinal, quem não dispõe de estacionamento privado, e depende por isso de carregadores públicos, acaba por pagar bastante mais pela mesma energia, uma disparidade que o governo designa como driveway divide, ou seja, a divisão entre quem tem e quem não tem entrada de garagem própria.

Grupo de trabalho e apoio financeiro

O DfT vai criar um grupo de trabalho para testar soluções que permitam aos condutores utilizar o seu tarifário de energia doméstico nos pontos de carregamento públicos locais e de menor potência, que representam cerca de um terço da rede do país. O relatório independente considera esta portabilidade dos tarifários domésticos a melhor resposta a longo prazo para a desigualdade existente.

Entretanto, o Tesouro confirmou 100 milhões de libras (o equivalente a cerca de 120 milhões de euros) para aproximar os preços públicos dos do carregamento doméstico durante dois anos, a partir da primavera de 2027. Segundo as previsões, a poupança rondará as 150 libras (o equivalente a cerca de 180 euros) por ano para um condutor que percorra cerca de 12.900 km com um consumo médio de cerca de 5,3 km por kWh. Ainda não está esclarecido de que forma o apoio chegará aos condutores, mas sabe-se que se destina a reduzir os preços nos carregadores AC mais lentos, ficando de fora os carregadores rápidos DC.

Uma diferença considerável nos preços

De acordo com os dados mais recentes da Zapmap, o preço médio nos carregadores AC públicos é de 54 pence (o equivalente a cerca de 65 cêntimos) por kWh:

Mais do dobro dos 26 pence (o equivalente a cerca de 32 cêntimos) da tarifa de referência do limite de preços definido pelo regulador Ofgem;

(o equivalente a cerca de 32 cêntimos) da tarifa de referência do limite de preços definido pelo regulador Ofgem; Quase oito vezes superior aos 7 pence (o equivalente a cerca de 8 cêntimos) por kWh que algumas comercializadoras oferecem em horário fora de pico.

Outras medidas já em vigor

Os condutores sem estacionamento próprio já podem candidatar-se a um apoio até 500 libras para a instalação de um carregador doméstico, mas sujeito a condições: é obrigatório instalar uma solução que evite que o cabo que atravessa o passeio represente um risco de tropeço, e o carregador não garante ao utilizador o uso do lugar de estacionamento adjacente.

Recentemente, o DfT dispensou ainda o pedido de autorização urbanística para instalar as calhas que permitem atravessar o passeio com o cabo.