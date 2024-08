Superiate de Steve Jobs embate noutro navio de vários milhões de dólares (vídeo)

O superiate Venus, encomendado por Steve Jobs antes da sua morte, foi visto a bater noutra embarcação ancorada por causa dos ventos fortes. O vídeo revela que a tripulação não estaria atenta à situação meteorológica do momento.

Ventos fortes arrastam Venus contra superiate

O fundador da Apple, Steve Jobs, pode estar a dar voltas na sepultura esta semana, depois de o superiate de 130 milhões de dólares que encomendou ter colidido contra outro iate de vários milhões de dólares. O navio Venus estava ancorado quando ventos fortes o atiraram contra outro navio de nove dígitos.

Jobs encomendou o superiate Venus antes da sua morte, no entanto, não foi terminado antes da sua morte em 2011 e foi entregue à sua viúva um ano depois. O iate de 130 milhões de dólares continua na posse de Laurene Powell Jobs e foi recentemente visto ancorado ao largo da costa de Itália.

No entanto, não se tratou de um simples avistamento do navio a flutuar ancorado ao largo da costa de Nápoles, em Itália. Em vez disso, o navio de 78 metros foi visto a bater com a proa noutro navio de vários milhões de dólares, ancorado no Mediterrâneo, conforme relata a Boat International:

Uma fonte próxima do assunto confirmou que uma súbita mudança de vento levou à colisão entre o superiate Feadship Venus, de 78,2 metros, e o Lady Moura, de 104,6 metros, ao largo da costa de Nápoles, em Itália. A declaração dizia o seguinte: "No dia 22 de julho, quando estava ancorado, o Venus entrou em contacto com o Lady Moura, que também estava ancorado. Não havia familiares a bordo, apenas a tripulação. O vento mudou muito subitamente, passando de uma brisa para 55 nós em poucos minutos". E continua: "Nenhum dos barcos arrastou a âncora, embora o outro barco estivesse com uma corrente com o dobro do comprimento esperado para a profundidade da água em que se encontravam. Ambos os capitães discutiram imediatamente após o incidente sobre pequenas reparações necessárias."

As imagens do acidente partilhadas nas redes sociais mostram a proa do Venus a dirigir-se diretamente para o Lady Moura.

As pessoas a bordo do Lady Moura podem ser ouvidas a gritar para que o outro navio pare antes de embater no navio.

Há um som sinistro de rangido quando a frente pontiaguda do Venus raspa na lateral do Lady Moura, e o autor do vídeo afirma que o acidente deixou um "grande arranhão" que vai custar "muito a reparar".

Os capitães de ambos os navios já se reuniram para discutir os danos sofridos pelo acidente e as reparações essenciais que têm de ser feitas.