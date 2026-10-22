Super seguraça! HP lança impressoras com proteção contra ataques quânticos

As novas HP LaserJet Pro 4000/4100 e Color LaserJet Enterprise 4000/X400 apostam na segurança pós-quântica, maior produtividade e redução dos custos de impressão. A marca apresentou também novidades na gama Smart Tank.

A HP anunciou em Portugal uma nova geração de impressoras concebidas para reforçar a segurança dos equipamentos e melhorar a gestão dos documentos nas empresas. O destaque vai para as novas séries LaserJet Pro 4000/4100 e Color LaserJet Enterprise 4000/X400, que incluem mecanismos de proteção resistentes a ataques de computação quântica.

A novidade surge numa altura em que a segurança dos equipamentos ligados às redes empresariais assume uma importância crescente. As impressoras modernas processam documentos sensíveis, armazenam informação e comunicam com outros sistemas, tornando-se também um potencial ponto de entrada para ciberataques.

HP LaserJet Pro 4000/4100: mais velocidade e menos custos

A nova série HP LaserJet Pro 4000/4100 destina-se sobretudo a pequenas e médias empresas que procuram equipamentos compactos, fáceis de configurar e com menores necessidades de manutenção.

Entre os principais destaques está a impressão automática frente e verso, que, segundo a HP, é a mais rápida da sua classe. A marca promete ainda uma redução de até 25% nos custos de impressão contínuos face à geração anterior, graças à utilização de toner TerraJet.

A conectividade Wi-Fi 6, com reinicialização automática, pretende assegurar ligações mais fiáveis. A gama integra também funcionalidades para simplificar a configuração e a gestão dos equipamentos, incluindo ferramentas de inteligência artificial para otimizar a formatação de documentos, melhorar a qualidade e automatizar a atribuição de nomes e a partilha de ficheiros.

Segurança preparada para a computação quântica

Um dos principais argumentos desta gama é a proteção contra ameaças associadas à futura evolução da computação quântica.

A HP afirma que a LaserJet Pro 4000/4100 é a primeira impressora do mundo destinada a PME a integrar proteção resistente a ataques quânticos. A solução inclui mecanismos criptográficos concebidos para proteger a integridade do BIOS e do firmware, complementados por chips de toner, firmware e embalagem resistentes a adulterações.

A gestão centralizada da segurança e da frota pode ser reforçada através do HP Security Manager, disponível como opção.

Color LaserJet Enterprise 4000/X400 chega às empresas

A HP apresentou igualmente a série Color LaserJet Enterprise 4000/X400, destinada a equipas de trabalho de empresas e organizações do setor público que necessitam de impressão a cores em formato A4, digitalização rápida e mecanismos avançados de segurança.

Os equipamentos atingem velocidades de impressão até 33 páginas por minuto, acima das 29 páginas por minuto da geração anterior, com uma resolução de 1200 x 1200 pontos por polegada.

Nos modelos multifunções, o alimentador automático suporta até 50 páginas e permite digitalizar documentos frente e verso numa única passagem. A velocidade anunciada chega às 80 imagens por minuto a preto e branco e às 66 imagens por minuto a cores.

Os documentos digitalizados podem ser guardados em PDF pesquisável e, mediante licença opcional nos equipamentos compatíveis, convertidos em ficheiros editáveis de Word, PowerPoint ou Excel.

HP Wolf Enterprise Security com encriptação pós-quântica

A segurança é novamente um dos pontos centrais. A série integra HP Wolf Enterprise Security com encriptação pós-quântica, destinada a proteger a integridade do BIOS e do firmware, além de um módulo de segurança TPM 2.0.

A capacidade de entrada de papel pode atingir as 1400 folhas, com dois tabuleiros opcionais de 550 folhas. Os modelos sem fios incluem Wi-Fi 6 de banda dupla e Bluetooth.

Para facilitar a administração de vários equipamentos, a gama é compatível com ferramentas como HP Web Jetadmin, HP Security Manager e HP Workforce Experience Platform. Os serviços HP Smart Device Services permitem ainda monitorizar os equipamentos e ajudar a identificar problemas antes de afetarem o funcionamento diário.

HP Smart Tank também recebe novidades

As novidades não se limitam às impressoras laser. A HP anunciou versões Black Edition das multifunções Smart Tank 5115 e Smart Tank 7315, que passam a estar disponíveis com acabamento preto, mantendo as características dos modelos originais.

A HP Smart Tank 5115 Black Edition permite imprimir, copiar e digitalizar, sendo indicada para equipas de até três utilizadores. A marca recomenda um volume mensal entre 400 e 800 páginas e anuncia velocidades até 12 páginas por minuto a preto e cinco a cores.

Foi também apresentada a HP Smart Tank 210, uma impressora sem fios de tanques de tinta, destinada a utilização doméstica ou em pequenos escritórios. Ao contrário dos modelos multifunções, este equipamento permite apenas imprimir.

Segundo a HP, cada frasco de tinta preta ou de cor pode permitir imprimir até 6000 páginas, de acordo com a metodologia de testes da marca. Os frascos incluídos permitem um rendimento anunciado de aproximadamente 6300 páginas a preto e 6500 a cores.

A Smart Tank 210 atinge velocidades até 12 páginas por minuto a preto e cinco a cores, integra sensores de pouca tinta e permite configurar o equipamento através da aplicação HP.

Tanto a Smart Tank 5115 Black Edition como a Smart Tank 210 são fabricadas com 45% de plástico reciclado pós-consumo e dispõem de uma garantia limitada de hardware de três anos ou 30 000 páginas, consoante o que ocorrer primeiro.