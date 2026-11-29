A streamer portuguesa Beatriz Nogueira, conhecida nas redes sociais como BeatrizNGR, foi identificada pela Polícia de Segurança Pública (PSP) na sequência de um acidente de viação que ocorreu enquanto fazia uma transmissão em direto na plataforma Twitch. As autoridades elaboraram um auto de notícia por suspeita de condução perigosa.

O caso aconteceu na sexta-feira, 27 de novembro, na Estrada Nacional 250 (EN250), na zona de Santo António dos Cavaleiros, em Loures. A jovem, de 23 anos, estava a conduzir enquanto transmitia imagens em direto para os seus seguidores, quando acabou por se envolver numa colisão frontal com outra viatura.

Acidente aconteceu durante transmissão em direto na Twitch

As imagens da transmissão (pode ver aqui), com cerca de 11 minutos, começaram entretanto a circular nas redes sociais e mostram vários momentos de condução perigosa.

Durante o percurso, a streamer surge a realizar manobras arriscadas, incluindo ultrapassagens pela direita e pela berma, ao mesmo tempo que interage com os espectadores e comenta o comportamento de outros automobilistas.

Já perto do final da transmissão, Beatriz Nogueira desvia a atenção da estrada para olhar para o telemóvel. Pouco depois, o automóvel invade a faixa de rodagem contrária e embate frontalmente noutro veículo.

Apesar da violência da colisão, não houve registo de feridos.

PSP elaborou auto de notícia por suspeita de condução perigosa

A PSP deslocou-se ao local do acidente, identificou os intervenientes e elaborou um auto de notícia por suspeita da prática do crime de condução perigosa.

Segundo a informação divulgada pelo Observador, este crime está previsto no Código Penal e pode ser punido com uma pena de prisão até três anos, caso se verifiquem os respetivos pressupostos legais e haja condenação.

A Polícia de Segurança Pública aproveitou também o caso para deixar um alerta nas redes sociais sobre os perigos da utilização do telemóvel durante a condução.

Um segundo a olhar para o ecrã. Um stream ao volante. Um acidente real que poderia ter tido consequências irreversíveis.

A PSP reforçou ainda que nenhuma visualização ou gosto nas redes sociais vale uma vida.

Também a Guarda Nacional Republicana (GNR) reagiu à situação, lembrando que a estrada não é um palco e que comportamentos irresponsáveis colocam em risco todos os utilizadores da via.

O episódio volta a chamar a atenção para os perigos da utilização do telemóvel ao volante, sobretudo quando a criação de conteúdos para as redes sociais interfere diretamente com a atenção necessária à condução.