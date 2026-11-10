Sting Jet: o fenómeno meteorológico que representa um enorme perigo para Portugal
Portugal está a acompanhar a evolução de um episódio de mau tempo que poderá trazer condições meteorológicas particularmente adversas. Entre os fenómenos que merecem atenção está o Sting Jet, um fenómeno atmosférico pouco frequente, mas que pode provocar ventos extremamente fortes e destrutivos.
O que é um Sting Jet?
Um Sting Jet (literalmente, jato ferrão) é uma corrente de ar muito intensa, concentrada e relativamente estreita, que se desenvolve em determinadas tempestades extratropicais, sobretudo nas chamadas depressões explosivas.
Este fenómeno caracteriza-se pela descida rápida de ar das camadas superiores da atmosfera em direção à superfície, podendo originar rajadas de vento excecionalmente fortes numa área relativamente reduzida.
O nome Sting Jet está relacionado com a forma como esta corrente de ar se manifesta: uma espécie de ferrão na estrutura da tempestade, capaz de atingir uma região com ventos muito intensos.
Ao contrário do vento forte habitual associado a uma depressão, um Sting Jet pode produzir rajadas particularmente violentas num intervalo de tempo relativamente curto.
Como se forma um Sting Jet?
A formação deste fenómeno está associada a depressões extratropicais muito intensas, especialmente quando sofrem um processo de aprofundamento rápido, conhecido como ciclogénese explosiva.
O processo pode ser explicado em quatro etapas:
- Desenvolvimento da depressão: a pressão atmosférica diminui rapidamente e a tempestade ganha intensidade.
- Organização das massas de ar: diferentes correntes de ar, com temperaturas e níveis de humidade distintos, circulam em torno da depressão.
- Descida de ar: uma corrente de ar frio e relativamente seco começa a descer a partir de níveis intermédios da atmosfera. A evaporação da chuva contribui para o seu arrefecimento e aceleração.
- Impacto à superfície: esta corrente pode atingir o solo com velocidades muito elevadas, originando rajadas violentas numa área geográfica relativamente limitada.
Segundo o Met Office britânico, um Sting Jet pode apresentar uma largura de aproximadamente 50 quilómetros e manter-se ativo durante apenas três a quatro horas. Apesar da curta duração, os estragos podem ser significativos.
Portugal já foi atingido por este fenómeno?
Sim. E existe um exemplo relativamente recente e particularmente grave: a tempestade Kristin, que atingiu Portugal continental em janeiro de 2026.
O IPMA identificou a presença de correntes de ar do tipo Sting Jet associadas à tempestade. Estas correntes contribuíram para episódios de vento extremamente forte e destrutivo.
Durante a tempestade, foram registadas rajadas superiores a 200 km/h em estações meteorológicas, com consequências graves, sobretudo na região Centro.
Outro exemplo histórico aconteceu em outubro de 2018, durante a passagem da tempestade Leslie. A estação meteorológica da Figueira da Foz/Vila Verde registou uma rajada de 176 km/h, às 22h40 de 13 de outubro, valor que o IPMA atribuiu a um Sting Jet.
Que cuidados devemos ter?
Independentemente de se confirmar ou não a formação de um Sting Jet, a aproximação da depressão Charles justifica cuidados redobrados.
Entre as principais recomendações estão:
- Evitar deslocações desnecessárias durante os períodos de maior intensidade do vento.
- Não estacionar veículos junto a árvores, estruturas instáveis ou edifícios degradados.
- Reforçar estores, portas e janelas.
- Retirar ou fixar objetos que possam ser projetados pelo vento, nomeadamente vasos e mobiliário de exterior.
- Evitar zonas costeiras e áreas sujeitas a inundações.
- Acompanhar os avisos meteorológicos do IPMA e as recomendações da Proteção Civil.
Deixe um comentário