Sting Jet: o fenómeno meteorológico que representa um enorme perigo para Portugal

Portugal está a acompanhar a evolução de um episódio de mau tempo que poderá trazer condições meteorológicas particularmente adversas. Entre os fenómenos que merecem atenção está o Sting Jet, um fenómeno atmosférico pouco frequente, mas que pode provocar ventos extremamente fortes e destrutivos.

O que é um Sting Jet?

Um Sting Jet (literalmente, jato ferrão) é uma corrente de ar muito intensa, concentrada e relativamente estreita, que se desenvolve em determinadas tempestades extratropicais, sobretudo nas chamadas depressões explosivas.

Este fenómeno caracteriza-se pela descida rápida de ar das camadas superiores da atmosfera em direção à superfície, podendo originar rajadas de vento excecionalmente fortes numa área relativamente reduzida.

O nome Sting Jet está relacionado com a forma como esta corrente de ar se manifesta: uma espécie de ferrão na estrutura da tempestade, capaz de atingir uma região com ventos muito intensos.

Ao contrário do vento forte habitual associado a uma depressão, um Sting Jet pode produzir rajadas particularmente violentas num intervalo de tempo relativamente curto.

Como se forma um Sting Jet?

A formação deste fenómeno está associada a depressões extratropicais muito intensas, especialmente quando sofrem um processo de aprofundamento rápido, conhecido como ciclogénese explosiva.

O processo pode ser explicado em quatro etapas:

Desenvolvimento da depressão: a pressão atmosférica diminui rapidamente e a tempestade ganha intensidade. Organização das massas de ar: diferentes correntes de ar, com temperaturas e níveis de humidade distintos, circulam em torno da depressão. Descida de ar: uma corrente de ar frio e relativamente seco começa a descer a partir de níveis intermédios da atmosfera. A evaporação da chuva contribui para o seu arrefecimento e aceleração. Impacto à superfície: esta corrente pode atingir o solo com velocidades muito elevadas, originando rajadas violentas numa área geográfica relativamente limitada.

Segundo o Met Office britânico, um Sting Jet pode apresentar uma largura de aproximadamente 50 quilómetros e manter-se ativo durante apenas três a quatro horas. Apesar da curta duração, os estragos podem ser significativos.

Portugal já foi atingido por este fenómeno?

Sim. E existe um exemplo relativamente recente e particularmente grave: a tempestade Kristin, que atingiu Portugal continental em janeiro de 2026.

O IPMA identificou a presença de correntes de ar do tipo Sting Jet associadas à tempestade. Estas correntes contribuíram para episódios de vento extremamente forte e destrutivo.

Durante a tempestade, foram registadas rajadas superiores a 200 km/h em estações meteorológicas, com consequências graves, sobretudo na região Centro.

Outro exemplo histórico aconteceu em outubro de 2018, durante a passagem da tempestade Leslie. A estação meteorológica da Figueira da Foz/Vila Verde registou uma rajada de 176 km/h, às 22h40 de 13 de outubro, valor que o IPMA atribuiu a um Sting Jet.

Que cuidados devemos ter?

Independentemente de se confirmar ou não a formação de um Sting Jet, a aproximação da depressão Charles justifica cuidados redobrados.

Entre as principais recomendações estão: