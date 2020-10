STAYAWAY COVID: António Costa recua e suspende debate sobre a app

O tema do momento continua a ser a app STAYAWAY COVID. O primeiro-ministro António Costa alertou para a sua utilização da mesma e chegou mesmo a referir que a iria tornar obrigatória para alguns grupos. A discussão gerou-se, mas no meio deste cenário muitos portugueses instalaram a app e mais códigos foram gerados.

Agora o Governo revelou que vai avançar apenas com a discussão sobre o uso de máscaras na via pública. A app STAYAWAY COVID fica para depois.

A app do momento chama-se STAYAWAY COVID e é uma ferramenta para ajudar no combate à pandemia provocada pela COVID-19. Muito se tem falado e criticado a aplicação, isto porque foi revelado que a mesma poderia ser obrigatória e as multas pesadas.

No meio de tanto “debate digital”, talvez António Costa tenha alcançado o que pretendia. O número de downloads disparou significativamente e o número de códigos gerados também. Segundo números recentes, a app já foi instalada por mais de dois milhões de utilizadores e foram inseridos 323 códigos de utilizadores que testaram positivo para o novo coronavírus.

Entretanto, António Costa referiu numa entrevista à TVI, que já pediu ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, para suspender o debate da proposta para tornar o descarregamento da app obrigatório.

As pessoas perceberam muito bem a mensagem, o número de pessoas que adotaram a aplicação subiu e o número de códigos que os médicos têm estado a emitir também aumentou exponencialmente. Levei meses a ouvir as pessoas reclamarem que nunca mais havia aplicação. Agora está desenvolvida e aprovada pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, não permite rastrear movimentos

Para já, o Governo vai avançar apenas com a discussão sobre o uso de máscaras na via pública, proposta também pelo PSD. Uma questão mais consensual.

A app STAYAWAY COVID, cuja instalação é voluntária (por agora), permite identificar, de forma rápida e anónima e através da proximidade física, as redes de contágio por COVID-19. De seguida, informa os utilizadores que estiveram, nos últimos 14 dias, no mesmo espaço que alguém infetado com o novo coronavírus.

De relembrar que…