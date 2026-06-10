Spidercam caiu no relvado durante jogo entre Hungria e Cazaquistão

A tecnologia faz hoje parte integrante dos grandes eventos desportivos, permitindo captar imagens espetaculares e aproximar os adeptos da ação. Recentemente, durante o jogo entre Hungria e Cazaquistão quem caiu foi mesmo a Spidercam.

Durante o jogo particular entre a Hungria e o Cazaquistão, um incidente inesperado interrompeu momentaneamente a partida.

A conhecida Spidercam, sistema de câmaras suspenso por cabos que sobrevoa os estádios para captar imagens aéreas, caiu inesperadamente no relvado, provocando um enorme susto entre jogadores e equipas técnicas.

O incidente aconteceu durante o encontro amigável disputado esta segunda-feira. Felizmente, a queda do equipamento não atingiu qualquer jogador ou elemento da organização, evitando consequências mais graves.

Após a interrupção temporária da partida, os responsáveis retiraram rapidamente o equipamento do terreno de jogo e verificaram as condições de segurança, permitindo que o encontro prosseguisse sem mais incidentes.

As imagens do momento rapidamente se tornaram virais nas redes sociais, mostrando a surpresa dos atletas ao verem a estrutura cair em pleno relvado. Apesar do susto, o episódio acabou por não passar de um incidente insólito, sem feridos a registar.

A Spidercam é utilizada regularmente em transmissões televisivas de eventos desportivos de grande dimensão, oferecendo perspetivas únicas sobre a ação. Ainda assim, situações como esta demonstram a importância da manutenção e monitorização contínua destes sistemas tecnológicos.