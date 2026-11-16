SpaceX consegue apanhar a nave da Starship com a torre pela primeira vez

A SpaceX conseguiu, no voo 15 da Starship, recuperar a segunda etapa do foguetão com a torre Mechazilla. Foi uma estreia mundial, embora o propulsor Super Heavy tenha acabado destruído no mar.

Uma captura que nunca tinha sido feita

Depois de colocar 26 satélites Starlink V3 em órbita, a nave completou 14 voltas à Terra. Cerca de 22 horas e meia após a descolagem, regressou à base e posicionou-se entre os braços da torre.

A Mechazilla agarrou a nave em pleno descenso, com os braços a que muitos chamam “pauzinhos”. Até agora, ninguém tinha recuperado desta forma, e de modo controlado, a segunda etapa de um foguetão.

O plano da missão era ainda mais ambicioso. A SpaceX pretendia recuperar as duas etapas no mesmo voo, dando um passo decisivo para a reutilização total do sistema.

Mechazilla catches Starship! Congratulations to the entire SpaceX team on this incredible achievement! https://t.co/YJzmGUZb2B — SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026

O que correu mal com o Super Heavy?

A descolagem aconteceu às 22h47 de Portugal continental, logo na abertura da janela prevista. Cerca de seis minutos e meio depois, o propulsor iniciou o regresso, mas a captura acabou por não acontecer.

O sistema de orientação de emergência cancelou a manobra e desviou o propulsor para alto mar. Aí foi ativado o mecanismo de terminação de voo, e o Super Heavy explodiu numa zona segura do Golfo do México.

Segundo o porta-voz da SpaceX, Dan Hout, o sistema detetou que o propulsor não estava na posição certa para ser apanhado. A engenheira Kate Tice acrescentou que os primeiros dados apontam para um alarme de pouco combustível, que terá encurtado a manobra de regresso.

A causa inicial continua a ser investigada. Ainda assim, a empresa já tinha recuperado propulsores noutros voos, tanto no mar como com a própria torre.

Um passo importante na corrida à Lua

Como o Super Heavy se perdeu, o objetivo de recuperar a Starship completa ficou por cumprir. Mesmo assim, a SpaceX resolveu a parte mais difícil da operação, numa altura em que acelera os planos para chegar à Lua.

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