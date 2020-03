SOSCovid: Produzir viseiras de proteção com recurso a impressoras 3D

Por estes dias turbulentos, tem-se destacado todo o trabalho dos nossos profissionais de saúde mas também o voluntariado de milhares de portugueses. Viseiras, Cógulas e outro Equipamento de Proteção Individual (EPI), têm sido produzidos pelos makers (e não só) deste país e entregues, sem qualquer custo aos Hospitais e Centros de Saúde.

Hoje vamos conhecer a iniciativa SOSCovid!

A Pandemia relacionada com o COVID-19 alterou drasticamente a vida de cada um de nós e a forma como nos comportamos enquanto sociedade. A situação atual, sem precedente na história da humanidade, é de tal forma grave que apenas com a união e o contributo de todos poderá ser superada.

Iniciativa SOSCovid – Proteger quem nos protege

O objetivo desta iniciativa, consiste em produzir viseiras de proteção com recurso a impressoras 3D. Começou com um pequeno grupo de amigos que não conseguiu ficar indiferente aos apelos diários de todos aqueles que lutam no terreno contra esta ameaça.

Segundo dados do site, já foram entregues mais de 5 mil viseiras e a capacidade atual de produção anda pelas 800 viseiras dia.

Se tem uma impressora 3D também pode fazer as suas próprias impressões. Para tal basta usar o ficheiro que é usado pelo grupo e fazer chegar as produções à morada do centro operacional do projeto. Para os que não têm impressora podem sempre ajudar na compra de filamento.

Através do site é possível acompanhar toda a ação do grupo em tempo real.

O Pplware dá os parabéns a esta fantástica iniciativa que poderá ajudar qualquer um de nós! Parabéns.

SOSCovid

