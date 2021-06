Sony lança o seu primeiro drone, o Airpeak S1

Como já havíamos levantado o véu, a Sony há algum tempo planeava lançar um drone. Este seria especialmente direcionado aos criadores de conteúdo de imagem. Contudo, agora é oficial. A empresa japonesa lançou um drone chamado Airpeak S1 que será, muito provavelmente, o primeiro de muitos.

A Sony está oficialmente no mercado dos drones e mostra uma máquina muito curiosa.

PUB

Em janeiro, na CES 2021, a Sony revelou os seus planos para entrar no negócio dos drones. A empresa tem lançado, regularmente, vídeos ‘teaser’ desde então. Agora, finalmente conhecemos todos os detalhes.

Sony revela o Airpeak S1

A Sony anunciou oficialmente o Airpeak S1, um novo drone de nível profissional que pode transportar uma câmara fotográfica de tamanho normal e uma suspensão cardan Gremsy dedicada (vendida separadamente, no valor de 1,750 dólares) a uma velocidade máxima de cerca de 90 km por hora.

Normalmente, essa carga só pode ser manuseada por grandes dispositivos, razão pela qual a Sony o anuncia como o “menor drone do mundo” capaz de tal proeza. Contudo, a velocidade de aceleração do S1 é também, notavelmente, mais rápida do que a do Inspire 2 da DJI.

A Sony está entusiasmada por lançar este novo negócio de drones com o Airpeak S1. Combinando um tamanho extremamente compacto com algumas das mais avançadas tecnologias de imagem, deteção, Inteligência Artificial e robótica da Sony, o S1 permitirá aos criadores de conteúdos, contadores de histórias e profissionais comerciais capturar aquilo que nunca foram capazes de capturar antes.

Disse Yang Cheng, vice-presidente da Imaging Solutions.

O S1 tem cerca de 12 minutos de tempo de voo com equipamento ligado, e pode ir até 22 minutos caso não tenha nada. Este drone tem também uma incrível resistência ao vento, capaz de voar de forma estável em ventos de até 72 km por hora.

Outras características do produto Novo sistema de propulsão (motores brushless)

Cinco câmaras estereoscópicas e duas de infravermelhos, com o Processador ‘Vision Sensing’ da Sony

Ângulo máximo de inclinação de 55 graus

Trem de aterragem (que é parcialmente recolhido)

Pode também controlá-lo através da aplicação “Airpeak Flight”, que apresenta informações tais como a duração da bateria e a velocidade atual.

Ao que parece, a aplicação só será lançada no iOS, sem qualquer palavra sobre um lançamento para Android.

Compatibilidade, Preço e Disponibilidade do Airpeak S1

O S1 funciona com muitas câmaras da série Alfa, incluindo as 1, 9 Mark II, 7S Mark III, 7R Mark IV, e FX3. A Sony diz que dispositivos de terceiros podem funcionar com o drone, mas naturalmente não aprofundou mais este tópico.

Qualquer que seja a câmara escolhida para usar com o S1, tanto a porta USB como o HDMI estão ligadas a ele. É importante verificar que o drone tem bateria suficiente para o tempo de uso pretendido.

Veremos o S1 no outono de 2021. Por 9.000 dólares, poderá ter o drone, dois conjuntos de hélices, um controlador remoto, duas baterias e um carregador. Um plano de serviço opcional “Airpeak Protect” estará também disponível, para cobrir danos causados por acidentes.