Só um município português entrou na logística do Volta, e ainda quer baixar a fatura do lixo

A Maia está a destacar-se na gestão de resíduos urbanos em Portugal, com um sistema que pretende recompensar os cidadãos que produzem menos lixo indiferenciado. O município já apresenta uma taxa de recolha seletiva de 45%, bastante acima da média nacional.

A gestão dos resíduos urbanos continua a ser um desafio para os municípios portugueses, mas a Maia tem vindo a apresentar resultados positivos, graças a uma aposta continuada na recolha seletiva e na implementação de um modelo de tarifação que procura incentivar comportamentos ambientalmente responsáveis.

O município já alargou a recolha porta a porta a 70% dos seus cerca de 142 mil habitantes e pretende chegar à totalidade da população em 2027, através de um sistema que associa o valor da fatura à produção de resíduos indiferenciados.

Maia já recolhe seletivamente 45% dos resíduos urbanos

De acordo com os dados de julho de 2026 divulgados pelo Expresso, a Maia apresenta uma taxa de recolha seletiva de 45%, um valor próximo do dobro da média nacional de 25%, indicada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Para comparação, Lisboa registava uma taxa de recolha seletiva de 29,6% em 2025, com a recolha porta a porta a abranger cerca de 60% da cidade.

Embora a taxa de recolha seletiva não corresponda necessariamente à quantidade efetivamente reciclada, os resultados mostram uma evolução positiva num setor em que Portugal continua a enfrentar dificuldades para cumprir as metas europeias. A União Europeia estabeleceu uma meta de 55% de preparação para reutilização e reciclagem de resíduos urbanos até 2025, aumentando essa exigência para 60% em 2030.

Crédito: Maiambiente, via Facebook

Um sistema que recompensa quem produz menos lixo

Uma das principais apostas do município é o modelo Pay As You Throw (PAYT), denominado “Recicle Mais, Pague Menos“, cuja implementação começou em 2022.

Ao contrário do modelo tradicional, em que a componente variável da tarifa de resíduos está associada ao consumo de água, este sistema permite calcular o valor a pagar em função da utilização do serviço de recolha de resíduos indiferenciados.

Nas habitações com contentores individuais , o cálculo considera a capacidade do recipiente e a frequência de recolha.

, o cálculo considera a capacidade do recipiente e a frequência de recolha. Nos equipamentos de proximidade, são utilizadas chaves eletrónicas que permitem identificar os utilizadores e contabilizar as aberturas dos contentores.

Segundo a Maiambiente, as simulações realizadas indicam que os clientes domésticos abrangidos pelo modelo poderão pagar, em média, cerca de 1,80 euros a menos por mês do que os restantes utilizadores.

Apesar de a poupança estimada ser relativamente reduzida, a vereadora do Ambiente, Clima e Energia da Maia, Marta Peneda, explicou, em declarações ao Expresso, que o objetivo passa por reconhecer os comportamentos ambientalmente responsáveis e tornar a faturação mais justa.

A aplicação efetiva da nova tarifa está prevista para 2027, estando o município a avançar com a expansão do sistema aos utilizadores de ecopontos de proximidade, considerada uma das fases mais complexas do projeto.

Crédito: Maiambiente, via Facebook

Maia participa na recolha de embalagens do sistema Volta

Além do novo modelo de tarifação, a Maia destaca-se pela participação no sistema nacional de depósito e reembolso de embalagens de bebidas, conhecido como Volta.

Através da Maiambiente, o município é o único operador público nacional envolvido na logística deste sistema, assegurando a recolha de embalagens em cerca de 30% dos supermercados do concelho.

Desde abril de 2026, a empresa municipal recolheu aproximadamente 1,6 milhões de embalagens, embora ainda existam dificuldades relacionadas com o acesso aos dados das quantidades recolhidas nos restantes pontos da rede.

Segundo Marta Peneda, a APA, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) e a SDR Portugal ainda não tinham esclarecido, à data das declarações, a metodologia e a periodicidade de comunicação desses dados, considerados importantes para acompanhar o cumprimento das metas municipais.

De qualquer forma, os resultados alcançados pela Maia são apresentados pela autarquia como consequência de uma política de gestão de resíduos iniciada no final da década de 1980, com investimentos continuados em infraestruturas, recolha seletiva e educação ambiental,