Site.pt reforça oferta de servidores dedicados e hosting gerido em Portugal

A Site.pt, uma das empresas de referência no mercado português de alojamento web e criação de sites, anunciou a centralização de toda a sua infraestrutura tecnológica na ONI, através do Data Center da Matinha, em Lisboa. A mudança reforça a capacidade operacional da empresa e consolida a sua aposta num crescimento sustentado em território nacional, com impacto direto na qualidade dos serviços prestados às mais de 8000 PME portuguesas que confiam nesta empresa 100% nacional.

Uma decisão estratégica com impacto nos clientes

Até agora, a Site.pt distribuía a sua operação por vários parceiros nacionais e europeus. Com esta transição, toda a infraestrutura passa a estar centralizada num único ponto, o Data Center da ONI, em Lisboa, com redundância multi geográfica, simplificando a gestão tecnológica e garantindo um acompanhamento permanente por equipas especializadas, disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana.

Para os clientes da Site.pt, sejam empresas com sites institucionais, lojas online, aplicações críticas ou projetos que correm em servidores dedicados geridos, a mudança traduz-se em mais resiliência, mais continuidade de serviço e mais controlo sobre a infraestrutura que suporta os seus negócios.

Segundo Ivan Almeida, diretor-executivo da Site.pt, “a escolha da ONI como parceiro tecnológico reflete a nossa aposta numa infraestrutura crítica fiável e localizada em território nacional”.

Este era o momento certo para dar este passo, numa altura em que existe um alinhamento muito próximo entre as nossas equipas e as equipas técnicas da ONI, permitindo-nos garantir um acompanhamento mais ágil e permanente aos nossos clientes.



Centralizar toda a operação num parceiro com a dimensão e a capacidade da ONI dá-nos maior controlo sobre a infraestrutura que suporta os nossos serviços e a solidez necessária para continuarmos a crescer ao lado dos nossos clientes e revendedores.

A ONI como pilar desta aposta

A ONI é uma operadora portuguesa de telecomunicações com mais de 30 anos de experiência no mercado empresarial, especializada em soluções de conectividade B2B de elevada fiabilidade. Integrada no Grupo Gigas desde 2021, a ONI é a marca especialista do grupo para a conectividade em Portugal, garantindo a infraestrutura crítica que suporta a operação e a transformação digital das empresas.

Para Mário Lopes, country manager do Grupo Gigas em Portugal e diretor comercial da ONI, a parceria reflete uma tendência mais ampla do mercado.

Esta parceria com a Site.pt reflete a forma como as empresas estão hoje a encarar as suas infraestruturas mais críticas. A localização dos dados, a resiliência tecnológica e a capacidade de garantir continuidade operacional são fatores cada vez mais relevantes nas decisões das organizações.



No caso de empresas como a Site.pt, cuja atividade depende diretamente da disponibilidade e fiabilidade dos serviços que disponibilizam aos clientes, é fundamental contar com um parceiro capaz de acompanhar essa exigência.

Site.pt: 18 anos a apoiar a digitalização das PME portuguesas

Com mais de 18 anos de presença no mercado português, a Site.pt construiu uma reputação sólida como um dos melhores fornecedores de alojamento web gerido, servidores dedicados e criação de sites em Portugal.

Uma reputação que não se baseia apenas em anos de experiência, mas que se reflete nas avaliações dos próprios clientes, com classificações consistentemente elevadas no Trustpilot e no Google Reviews, e sem queixas identificadas no portal da queixa, que colocam a empresa entre as referências do setor a nível nacional.

A prova mais recente desta capacidade foi conhecida recentemente: a Site.pt foi responsável pelo desenvolvimento e lançamento do novo site do Pplware, um dos portais de tecnologia mais antigos e mais lidos da lusofonia, com mais de 21 anos de história e mais de 100 mil artigos publicados. Um projeto de grande dimensão, lançado sem qualquer período de downtime.

A oferta da Site.pt cobre todo o ciclo digital de uma PME portuguesa:

Registo de domínios .pt e internacionais;

Alojamento web;

Alojamento WordPress;

Servidores dedicados e VPS geridos;

Lojas online;

E-mail profissional;

Criação de sites profissionais.

Uma proposta completa, com suporte humano em português e disponível a qualquer hora, que continua a ser o principal fator de diferenciação da empresa num mercado cada vez mais dominado por fornecedores internacionais.

Dados em Portugal, serviço de excelência para PME em crescimento

A centralização da infraestrutura na ONI reforça também um argumento que a Site.pt tem vindo a trabalhar de forma consistente: a vantagem de ter os dados alojados em Portugal.

Conformidade com o RGPD, latências otimizadas para utilizadores nacionais e a tranquilidade de operar sob jurisdição portuguesa são fatores que fazem cada vez mais diferença para empresas que dependem da sua presença digital para crescer.

Segundo o Gartner, os gastos globais com sistemas de centros de dados deverão ultrapassar os 788 mil milhões de dólares em 2026, impulsionados pela crescente procura de infraestrutura para suportar cargas de trabalho de Inteligência Artificial.

Neste contexto de pressão global sobre os custos, ter uma infraestrutura localizada em Portugal, com um parceiro nacional de referência, é uma vantagem competitiva real para qualquer empresa que opere no mercado português.

Num mercado onde a oferta de infraestrutura dedicada de qualidade em Portugal ainda é limitada, esta aposta da Site.pt no território nacional e num parceiro com a robustez da ONI é um sinal claro de onde a empresa quer estar nos próximos anos.