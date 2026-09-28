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Sistema Volta: o que pode (e não pode) ser cobrado em cafés e restaurantes

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Desde que o sistema Volta arrancou, em abril, os 10 cêntimos de depósito das embalagens têm gerado dúvidas, especialmente nas refeições fora de casa, onde a garrafa ou lata raramente fica para o cliente. Entenda o que pode (e não pode) ser cobrado em cafés e restaurantes.

Uma dúvida que persiste sobre o sistema Volta

De acordo com a SDR Portugal, entidade gestora do Sistema de Depósito e Reembolso (SDR), a regra depende do momento do pagamento e do destino da embalagem.

  • Consumo no local não implica a cobrança de depósito

Quando o pagamento é feito depois do consumo e a embalagem permanece no estabelecimento em condições de ser aceite pelo sistema, o depósito não deve ser cobrado ao cliente. Nesse caso, é o café ou restaurante que fica com a embalagem e recupera o valor ao devolvê-la nos pontos ou quiosques Volta.

Para ser aceite, a embalagem não pode estar amolgada nem conter líquido, o código de barras e o símbolo Volta têm de estar legíveis e, no caso das garrafas, a tampa tem de estar colocada.

  • Quando o depósito pode ser cobrado

Se o pagamento for feito antes do consumo, como acontece em take-away, entregas ao domicílio ou serviços self-service, o depósito deve ser cobrado. A cobrança também se aplica quando, mesmo com pagamento posterior, o cliente decide levar consigo a embalagem ou quando esta, ou o rótulo, está danificada e não pode ser identificada.

Nos casos de pagamento antecipado com consumo no local, o cliente pode ainda devolver a embalagem no estabelecimento onde a comprou e recuperar o depósito, podendo ser-lhe pedido o comprovativo de compra.

Em take-away, entregas ao domicílio ou drive-in, em que a embalagem sai com o cliente, o estabelecimento não é, geralmente, obrigado a aceitar a devolução, embora possa fazê-lo voluntariamente.

Como os estabelecimentos podem devolver as embalagens

Os cafés e restaurantes podem entregar as embalagens nos pontos Volta automáticos, nos quiosques Volta, pensados para receber grandes quantidades de uma só vez, ou pedir a recolha no próprio estabelecimento, mediante acordo prévio com a SDR Portugal.

Leia também:

Sistema Volta: sabia que é possível devolver dezenas de embalagens de uma vez?
Volta chegou agora a Portugal. Saiba que países europeus usam o sistema há décadas

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
embalagens SDR volta

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  1. Avatar de Figueiredo
    Figueiredo

    A união europeia (ue) não impõe o esquema «Volta», aquilo que a união europeia (ue) exige e impõe é a obrigação de ter um sistema de depósito e reembolso com 90% de recolha até 2029 ficando ao critério dos Estados-membros decidir qual o modelo a implementar.

    O sistema do «Volta» é um esquema criminoso montado para taxar e saquear o dinheiro dos Portugueses e como tal tem de acabar imediatamente, e a Sr.ª Ministra do Ambiente, Maria Carvalho, por estar a mentir deixa de ter condições para exercer o cargo devendo de imediato demitir-se.

    Sobre a reciclagem e o esquema «Volta» importa também esclarecer o seguinte, a maioria do plástico não pode ser reciclado independentemente do estado em que se encontre, existe uma pequena percentagem de plástico que pode ser reciclado mas só o pode ser no máximo até 5 vezes, e sempre que o plástico é reciclado vai perdendo as suas capacidades e a sua toxicidade aumenta.

    Os custos da reciclagem e as consequências no Meio-Ambiente são muito superiores comparadas com a produção de novos plásticos.

    Quase todos os artigos nos supermercados têm plástico na sua embalagem, o mesmo acontece noutros estabelecimentos de diferentes ramos; se você no supermercado ou noutro estabelecimento comprar um saco de plástico vão-lhe cobrar uma taxa – como fazem no esquema «Volta» –, agora pare para pensar no seguinte: porquê que o cliente é taxado por comprar um saco de plástico ou uma embalagem de plástico no esquema «Volta» e aqueles que produzem e vendem o plástico não o são?

    Porquê que não obrigam as empresas a engarrafar as bebidas em garrafas de vidro em vez de garrafas de plástico obrigando igualmente os supermercados a vendê-las? Isto não significa proibir as embalagens de plástico mas dar a alternativa ao cliente de escolher o vidro que é um material que verdadeiramente pode ser reciclado ao contrário do plástico.

    O esquema «Volta» não tem qualquer preocupação com o Meio-Ambiente e a reciclagem, é uma forma do regime liberal/maçónico cobrar mais uma taxa e ainda gozam com os Portugueses – que são dos que mais fazem a reciclagem –, agora em vez de separar as embalagens e amassá-las para caberem e não ocuparem tanto espaço no ecoponto, tornam-se acumuladores de lixo, andam carregados com enormes sacos cheios de embalagens/garrafas que mal lhes podem tocar, depois vão perder muito tempo a colocar as garrafas muito direitinhas e limpas numa máquina que as vai amassar… e no fim de tudo isto – acumular as embalagens/garrafas que têm de estar como novas – recebem 0.10 cêntimos por cada embalagem/garrafa amassada… agora vejamos, para isto valer a pena a nível financeiro quem quisesse fazer 50 euros por dia teria de depositar na máquina 500 embalagens/garrafas por dia, se preferisse ganhar 20 euros por dia teria de depositar 200 embalagens… para bom entendedor meia palavra basta mas infelizmente ainda há Portugueses que não perceberam que estão a ser enganados e levam as embalagens a uma máquina que as amassa, em troca recebem 0.10 cêntimos (que nem dá para um pão ou uma chiclete) e o regime liberal/maçónico e respectiva oligarquia riem-se desses Portugueses que vão à máquina, enquanto enriquecem às suas custas.

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