Sistema Volta ganha 12 novos quiosques para recolha de embalagens em restaurantes e hotéis

A SDR Portugal está a reforçar a rede de recolha do sistema Volta, apostando em soluções pensadas especificamente para restaurantes, cafés e hotéis. Seis novos quiosques já estão operacionais e outros seis seguem em fase de implementação.

O sistema Volta, responsável pela gestão do Depósito e Reembolso (SDR) de embalagens de bebidas em Portugal, anunciou esta sexta-feira o reforço da sua rede com 12 novos quiosques de recolha.

O objetivo é facilitar a devolução de grandes volumes de embalagens a operadores que, pela natureza do negócio, geram muito mais resíduos deste tipo do que um consumidor doméstico.

Segundo a SDR Portugal, já estão em funcionamento seis destes novos equipamentos, distribuídos por Albufeira, Barcelos, Cascais, Funchal, Ponta Delgada e Vila Nova de Famalicão.

Os restantes seis, em Almada, Aveiro, Mafra, Oeiras, Portimão e Vila do Conde, encontram-se ainda em fase de implementação, com entrada em funcionamento prevista para breve.

Capacidade para até 120 embalagens por minuto

A grande vantagem destes quiosques está na rapidez e no volume que conseguem processar.

De acordo com a entidade gestora, conforme informámos anteriormente, cada equipamento tem capacidade para recolher cerca de 120 embalagens de bebidas por minuto, permitindo devoluções em grande escala numa só operação, essencial para quem lida diariamente com dezenas ou centenas de embalagens vazias, como restaurantes, cafés e hotéis.

Esta solução de recolha junta-se a duas outras já existentes no ecossistema Volta:

Os pontos automáticos , disponíveis em supermercados e hipermercados;

, disponíveis em supermercados e hipermercados; O serviço de levantamento direto, através do qual os estabelecimentos podem solicitar à SDR Portugal a recolha das embalagens diretamente no local.

Com três alternativas em mãos, cada operador pode escolher a que melhor se adapta ao seu volume e rotina de negócio.

Meta de 50 quiosques a nível nacional

Segundo a SDR Portugal, o plano passa por chegar aos 50 quiosques Volta espalhados pelo país.

O presidente da entidade, Leonardo Mathias, sublinhou que este reforço representa "mais um passo na disponibilização de soluções adaptadas a diferentes necessidades, permitindo devolver grandes volumes de embalagens".

App Volta ajuda a encontrar os pontos de recolha mais próximos

Para os consumidores que não sabem onde fica o ponto de devolução mais próximo, a app Volta localiza as Máquinas ou Quiosques Volta que fiquem perto.

Além disso, permite confirmar se uma embalagem cumpre os critérios de aceitação e verificar a sua elegibilidade através da leitura do código de barras.