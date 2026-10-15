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Sismo de magnitude 4,2 sentido no Norte de Portugal

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Um sismo de magnitude estimada em 4,2 foi sentido esta noite em alguns locais do Norte e Centro de Portugal. O abalo ocorreu às 21h34, hora de Portugal continental, e teve epicentro em Espanha, a cerca de 70 quilómetros de Bragança.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) regista o sismo nesta quinta-feira, 15 de outubro, às 20h34 UTC, correspondentes às 21h34 em Portugal continental. Os dados disponíveis apontam para uma profundidade de 16 quilómetros, com localização a nordeste de Bragança.

O registo apresenta as coordenadas 42,46° de latitude norte e 6,59° de longitude oeste, em território espanhol. A magnitude indicada pelo instituto é de 4,2.

Na listagem consultada, o IPMA ainda não apresenta uma intensidade atribuída ao sismo nem identifica as localidades onde foi sentido. Também não foi possível confirmar, nas fontes consultadas, informação sobre eventuais danos ou vítimas.

Magnitude e intensidade: qual é a diferença?

A magnitude permite caracterizar a dimensão de um sismo a partir dos registos dos equipamentos sísmicos. Já a intensidade descreve os efeitos observados num determinado local, nomeadamente sobre pessoas, objetos e edifícios.

Por isso, o mesmo sismo pode ser sentido de forma diferente consoante a distância ao epicentro e as características geológicas de cada zona. Esta distinção é explicada no glossário sismológico do IPMA.

Sentiu o sismo? Pode ajudar o IPMA

Quem sentiu o abalo pode preencher o questionário macrossísmico do IPMA. Os testemunhos ajudam o instituto a conhecer a distribuição dos efeitos do sismo e a avaliar a intensidade nas diferentes localidades.

Os parâmetros apresentados correspondem aos dados disponíveis na consulta e poderão ser revistos à medida que a análise sísmica evoluir.

Sentiu este sismo? Em que localidade se encontrava?

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Autor: Vítor M.
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Tags:
bragança sismo Terramoto

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