Siga em direto online o debate sobre o Orçamento do Estado 2022

Esta quarta-feira poderá ficar na história de Portugal! Hoje debate-se a aprovação ou não do Orçamento do Estado para 2022. A votação acontecerá da parte da tarde e as posições até agora conhecidas apontam para o chumbo.

Será que é o fim da "geringonça"? Ou será que ainda haverá um trunfo para os minutos finais?

Debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2022

O Orçamento do Estado (OE), instrumento de gestão que contém uma previsão discriminada das receitas e despesas do Estado, incluindo as dos fundos e serviços autónomos e o orçamento da segurança social, é da iniciativa exclusiva do Governo.

De acordo com as informações, este é o Orçamento do Estado com «o maior investimento social de sempre». Apoio às famílias, combate à pobreza, apoio aos idosos e agenda do trabalho digno são «prioridades estratégicas».

Do que se sabe, o PS irá votar a favor. Já O PAN e as deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues irão abster-se. O PSD, BE, PCP, CDS, IL e Chega vão votar contra... mas tudo pode mudar.