Serviços Públicos do IMT, SNS e Segurança Social! O que se passa?

Acha que os portugueses estão satisfeitos com os Serviços Públicos? Os dados mais recentes revelam que há muitas reclamações, em especial nos serviços do IMT, SNS e Segurança Social.

O Portal da Queixa fez uma análise aos Serviços Públicos e às reclamações geradas pelos consumidores contra o setor público. Num ano, os portugueses já apresentaram 12 mil queixas, um aumento de 29% face a 2020.

Segundo revela a análise da equipa do Portal da Queixa, durante os primeiros 10 meses do ano, chegaram à maior rede social de consumidores de Portugal, mais de 1.200 reclamações por mês contra o setor público. Um aumento de 29% face ao período homólogo (2020), onde foram registadas 9.283 queixas.

Foram consideradas para análise as seguintes subcategorias: Institutos Públicos, Serviços Sociais e de Previdência, Administração Pública e Polícia, Emergência e Bombeiros. Entre os vários organismos analisados, os resultados constatam que o IMT (4.322), o SNS (2.209) e a Segurança Social (1.378) lideram o maior volume de queixas dos consumidores.

A maioria das reclamações dirigidas ao IMT (54%) estão relacionadas com problemas na emissão, troca, renovação e envio das cartas de condução.

Relativamente ao SNS – que registou um aumento na ordem dos 37% face a 2020 -, 21% das reclamações incidem sobre problemas relacionados com a pandemia (vacinação, emissão de certificados, etc.), 24% refere-se a queixas relativas à qualidade de atendimento nos serviços e 12% reportam-se a problemas com consultas e dificuldade no acesso ao médico de família.

No que concerne à Segurança Social, 46% das reclamações estão relacionadas com apoios, abonos, pensões e subsídios, sendo que, 10% dessas apontam problemas com os subsídios de desemprego.

A análise permitiu identificar que o IMT representa 71% das reclamações dirigidas à subcategoria Institutos Públicos e o SEF representa 77% das reclamações dirigidas à subcategoria Polícia, Emergência e Bombeiros.

De referir que, entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2020, os serviços públicos registaram um aumento exponencial do número de reclamações no Portal da Queixa (total de 16.602 queixas), verificando-se um crescimento de 81% em comparação com 2019 (total de 9.184 queixas).