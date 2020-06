Serviço de pagamentos via WhatsApp já está disponível no Brasil

Foi através do Facebook de Mark Zuckerberg e do próprio WhatsApp que foi partilhada a notícia há muito aguardada. Um dos principais mercados do WhatsApp, o Brasil, acaba de receber o serviço de pagamentos do Facebook que está a ser testado há já algum tempo.

O Brasil é assim o primeiro país onde está a ser implementado de forma abrangente o serviço de pagamentos no WhatsApp.

Pagamentos via WhatsApp chegam ao Brasil

Depois de uma longa fase de testes na Índia, o serviço de pagamentos via WhatsApp parece estar pronto a entrar de forma generalizado no mercado global.

De relembrar que o espaço para pagamentos online tem crescido nos últimos anos, sendo uma área apetecível para investimentos. A Apple e a Google são duas das empresas que mais expressão têm neste universo, mas por Portugal também temos o excelente exemplo do MBWay.

É neste contexto que desde setembro do ano passado o WhatsApp iniciou testes com o serviço de pagamentos via WhatsApp. Até então, estava limitado ao mercado indiano, e os resultados iniciais mostraram que tinha tudo para crescer e tornar-se um produto global da marca.

É assim que hoje acaba de chegar ao Brasil. O país torna-se, portanto, o primeiro país a realizar pagamentos via WhatsApp de forma generalizada.

Enviar dinheiro é tão fácil quanto partilhar uma foto

Segundo Zuckerberg, com o serviço de pagamentos do WhatsApp torna a transferência de dinheiro tão simples quanto partilhar uma fotografia, mas de forma segura.

Além de permitir transferências entre pessoas, torna-se também numa forma de pequenas empresas poderem fazer os seus negócios via WhatsApp. Neste momento, associados ao serviço do Facebook, estão bancos como Banco do Brasil, Nubank, Sicredi e Cielo.