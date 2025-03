Sem ideias para a prenda do Dia do Pai? Veja estas 12 opções!

O Dia do Pai está próximo e, para os mais indecisos ou menos criativos, temos algumas ideias. Afinal, com catálogos vastíssimos de opções, escolher uma "não é pera doce".

Quanto mais personalizada for uma prenda, mais especial será. No entanto, a inspiração nem sempre colabora e, por vezes, não somos capazes de encontrar o presente ideal para as pessoas mais especiais - a tempo das datas.

Com o Dia do Pai a aproximar-se, trazemos-lhe algumas opções de prenda, para não deixar a data passar em branco e oferecer algo que pode contribuir para passarem mais tempo em família.

12 sugestões de prenda para o Dia do Pai

#1 - Não fossem os pais conhecidos pelos impressionantes churrascos, um Grill Set pode ser uma prenda muito apreciada - pelo resto da família, também.

#2 - Na mesma linha da primeira sugestão, e para os dias chuvosos que pedem, ainda assim, um churrasco, por exemplo, uma grelha elétrica é sempre bem recebida.

#3 - Para terminar as ideias relacionadas com a cozinha, um set de facas de qualidade pode fazer um pai cozinheiro muito feliz.

#4 - T-shirt ou sweatshirt Clube dos Pais Cool para uma recordação útil.

#5 - Deixando as cápsulas para trás, uma máquina de café old school pode ser uma boa prenda.

#6 - Para os apreciadores de vinho, um Wine Set elétrico pode ser, além de útil, uma ferramenta a marcar presença em momentos de família.

#7 - De facto, uns auriculares são sempre úteis e dão sempre forma a uma boa prenda.

#8 - Do mesmo modo, um smartwatch pode ser, também, útil.

#9 - Para os nostálgicos, um gira-discos de vinil pode ser uma excelente prenda.

#10 - Um bom presente para os pais atletas pode ser uma pistola de massagem muscular.

#11 - Um Kit Barba pode ser uma prenda muito adequada.

#12 - Para os amantes de leitura, um Kindle pode ser uma excelente aquisição e os acessórios podem ser úteis.