A Segurança Social passou a disponibilizar, através da sua aplicação móvel, a consulta de Certificados de Direito à Prestação de Cuidados de Saúde. A novidade permite aos cidadãos acederem a estes documentos diretamente no smartphone, sem necessidade de recorrer a versões em papel.

Estes certificados comprovam o direito de um cidadão a receber cuidados de saúde no país onde reside ou para onde se desloca temporariamente, ao abrigo dos acordos internacionais de Segurança Social.

Na prática, permitem que os beneficiários tenham acesso aos cuidados de saúde em condições idênticas às dos cidadãos abrangidos pelo sistema de saúde do país em causa.

Que documentos estão disponíveis?

Com esta novidade, passam a poder ser consultados na App da Segurança Social dois documentos:

Documento Portátil S1 (DP S1) ;

; Certificado PT/BR 13.

Estes documentos são particularmente relevantes para cidadãos abrangidos por acordos internacionais de Segurança Social, nomeadamente em situações de residência ou deslocação entre países.

Como aceder aos certificados?

Para consultar os documentos, basta ter instalada e atualizada a aplicação móvel da Segurança Social e aceder à respetiva área de consulta de certificados.

A aplicação está disponível gratuitamente nas principais lojas de aplicações:

App Store (iOS);

Google Play (Android);

Huawei AppGallery.

Esta funcionalidade representa mais um passo na digitalização dos serviços da Segurança Social, facilitando o acesso a documentos importantes e reduzindo a necessidade de tratar ou transportar documentação em papel.