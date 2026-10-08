Segurança Social: conheça as datas de pagamento em novembro de 2026

A Segurança Social já disponibilizou o calendário de pagamentos das prestações sociais para o mês de novembro de 2026. Pensões, subsídios e outros apoios têm datas específicas de pagamento, que podem variar consoante o tipo de prestação.

Todos os meses, a Segurança Social publica no seu portal as datas previstas para os pagamentos. A informação permite aos beneficiários saber quando podem contar com o dinheiro na conta bancária ou, nos casos aplicáveis, através de vale de correio.

Calendário de pagamentos da Segurança Social em novembro

De acordo com o calendário disponibilizado pela Segurança Social, estas são as principais datas previstas para novembro de 2026:

Data Prestação 2 de novembro Doença Profissional — pensões e subsídios 4 de novembro Rendas 6 de novembro Pensões 6 de novembro Prestação Social para a Inclusão 6 de novembro Reembolso de Despesas de Funeral 6 de novembro Complemento Solidário para Idosos 16 de novembro 1.º pagamento de desemprego, doença, parentalidade e ação social 16 de novembro Prestações familiares 20 de novembro Rendimento Social de Inserção 27 de novembro 2.º pagamento de desemprego, doença, parentalidade e ação social 27 de novembro Subsídio de Apoio ao Cuidador Informal

As datas indicadas correspondem ao calendário de pagamentos da Segurança Social, sendo que algumas prestações podem ser disponibilizadas por transferência bancária ou vale de correio, conforme a modalidade de pagamento registada pelo beneficiário.

Calendário pode ser consultado online

Os beneficiários podem consultar o calendário atualizado diretamente no Portal da Segurança Social. A Segurança Social Direta disponibiliza uma área específica onde são apresentadas as próximas datas de pagamento das diferentes prestações.

Além do calendário geral, cada beneficiário pode consultar na sua área pessoal informação relativa aos pagamentos que lhe foram atribuídos.

Nota: as datas apresentadas referem-se ao calendário geral de pagamentos e podem existir situações particulares que alterem o momento em que determinado valor é efetivamente recebido.