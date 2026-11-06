Segurança Social: conheça as datas de pagamento em dezembro de 2026
O último mês do ano aproxima-se e, com ele, chegam os pagamentos de várias prestações sociais. A Segurança Social já disponibilizou o calendário de dezembro de 2026, permitindo aos beneficiários saber quando poderão contar com os valores dos respetivos apoios.
Entre as prestações abrangidas estão as pensões, o Complemento Solidário para Idosos (CSI), a Prestação Social para a Inclusão (PSI), o abono de família e os subsídios de desemprego, doença e parentalidade.
Calendário de pagamentos da Segurança Social em dezembro
De acordo com o calendário divulgado pela Segurança Social, os pagamentos serão efetuados nas seguintes datas:
|Data
|Prestação social
|3 de dezembro
|Doença Profissional – Pensões e Subsídios
|7 de dezembro
|Pensões
|7 de dezembro
|Rendas
|7 de dezembro
|Complemento Solidário para Idosos (CSI)
|7 de dezembro
|Prestação Social para a Inclusão (PSI)
|16 de dezembro
|Primeiro pagamento de desemprego, doença, parentalidade e ação social
|16 de dezembro
|Prestações familiares, incluindo abono de família
|21 de dezembro
|Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores
|21 de dezembro
|Segundo pagamento de desemprego, doença, parentalidade e ação social
|21 de dezembro
|Subsídio de Suspensão da Atividade Cultural
|21 de dezembro
|Subsídio de Apoio ao Cuidador Informal
|21 de dezembro
|Rendimento Social de Inserção (RSI)
|23 de dezembro
|Fundo de Garantia Salarial
Pensões chegam no início do mês
Os pensionistas da Segurança Social deverão receber as respetivas pensões a 7 de dezembro. Este pagamento poderá representar um reforço importante do orçamento familiar, especialmente numa altura em que as despesas associadas ao Natal tendem a aumentar.
Também nesta data estão previstos os pagamentos do Complemento Solidário para Idosos e da Prestação Social para a Inclusão.
Abono de família e subsídios chegam antes do Natal
As prestações familiares, onde se inclui o abono de família, têm pagamento previsto para 16 de dezembro.
Já os beneficiários de subsídios de desemprego, doença, parentalidade e ação social deverão estar atentos às duas datas previstas no calendário: 16 e 21 de dezembro.
Importa salientar que estas duas datas correspondem a diferentes fases de processamento, não significando que todos os beneficiários recebam duas prestações no mesmo mês.
Como são efetuados os pagamentos?
A maioria das prestações pode ser recebida através de transferência bancária ou vale de correio.
Existem, contudo, algumas exceções. As rendas, o Fundo de Garantia Salarial e o Subsídio de Suspensão da Atividade Cultural são pagos exclusivamente por transferência bancária.
Quem recebe através de vale de correio poderá ter de aguardar mais alguns dias até que o valor esteja disponível.
Consulte os pagamentos na Segurança Social Direta
Os beneficiários podem acompanhar os pagamentos e consultar os valores atribuídos através da plataforma Segurança Social Direta.
A consulta permite confirmar os montantes previstos e acompanhar o processamento das prestações, sendo particularmente útil para quem aguarda pagamentos durante o mês de dezembro.
Com o calendário já divulgado, é agora possível organizar melhor o orçamento familiar e preparar as despesas da época natalícia.
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