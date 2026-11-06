Segurança Social: conheça as datas de pagamento em dezembro de 2026

O último mês do ano aproxima-se e, com ele, chegam os pagamentos de várias prestações sociais. A Segurança Social já disponibilizou o calendário de dezembro de 2026, permitindo aos beneficiários saber quando poderão contar com os valores dos respetivos apoios.

Entre as prestações abrangidas estão as pensões, o Complemento Solidário para Idosos (CSI), a Prestação Social para a Inclusão (PSI), o abono de família e os subsídios de desemprego, doença e parentalidade.

Calendário de pagamentos da Segurança Social em dezembro

De acordo com o calendário divulgado pela Segurança Social, os pagamentos serão efetuados nas seguintes datas:

Data Prestação social 3 de dezembro Doença Profissional – Pensões e Subsídios 7 de dezembro Pensões 7 de dezembro Rendas 7 de dezembro Complemento Solidário para Idosos (CSI) 7 de dezembro Prestação Social para a Inclusão (PSI) 16 de dezembro Primeiro pagamento de desemprego, doença, parentalidade e ação social 16 de dezembro Prestações familiares, incluindo abono de família 21 de dezembro Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores 21 de dezembro Segundo pagamento de desemprego, doença, parentalidade e ação social 21 de dezembro Subsídio de Suspensão da Atividade Cultural 21 de dezembro Subsídio de Apoio ao Cuidador Informal 21 de dezembro Rendimento Social de Inserção (RSI) 23 de dezembro Fundo de Garantia Salarial

Pensões chegam no início do mês

Os pensionistas da Segurança Social deverão receber as respetivas pensões a 7 de dezembro. Este pagamento poderá representar um reforço importante do orçamento familiar, especialmente numa altura em que as despesas associadas ao Natal tendem a aumentar.

Também nesta data estão previstos os pagamentos do Complemento Solidário para Idosos e da Prestação Social para a Inclusão.

Abono de família e subsídios chegam antes do Natal

As prestações familiares, onde se inclui o abono de família, têm pagamento previsto para 16 de dezembro.

Já os beneficiários de subsídios de desemprego, doença, parentalidade e ação social deverão estar atentos às duas datas previstas no calendário: 16 e 21 de dezembro.

Importa salientar que estas duas datas correspondem a diferentes fases de processamento, não significando que todos os beneficiários recebam duas prestações no mesmo mês.

Como são efetuados os pagamentos?

A maioria das prestações pode ser recebida através de transferência bancária ou vale de correio.

Existem, contudo, algumas exceções. As rendas, o Fundo de Garantia Salarial e o Subsídio de Suspensão da Atividade Cultural são pagos exclusivamente por transferência bancária.

Quem recebe através de vale de correio poderá ter de aguardar mais alguns dias até que o valor esteja disponível.

Consulte os pagamentos na Segurança Social Direta

Os beneficiários podem acompanhar os pagamentos e consultar os valores atribuídos através da plataforma Segurança Social Direta.

A consulta permite confirmar os montantes previstos e acompanhar o processamento das prestações, sendo particularmente útil para quem aguarda pagamentos durante o mês de dezembro.

Com o calendário já divulgado, é agora possível organizar melhor o orçamento familiar e preparar as despesas da época natalícia.