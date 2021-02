Season of the Chosen com data marcada para Destiny 2

A Bungie anunciou recentemente a data de chegada de Season of the Chosen, a nova temporada para Destiny 2.

Venham ver que novidades estão guardadas para a Season 13.

Em Season of the Choses, os jogadores vão poder descobrir novos Strikes, conquistarão novos equipamentos, lutarão pela honra na atividade sazonal Battlegrounds e usarão o Hammer of Proving contra os Cabal.

Com as pirâmides e Xivu Arath a desestabilizar o sistema, a Imperatriz Caiatl, líder dos Cabal e filha de Calus, pretende uma aliança. Mas quando ela exige mais do que Zavala oferece, as negociações caem por terra, e os Guardiões terão de se tornar na ponta da lança e atacar o seu conselho de guerra em expansão.

Na Season 13, os Guardiões entrarão nos Battlegrounds, uma atividade organizada para três jogadores onde lutarão em combate ritual contra guerreiros de Caiatl selecionados. No início da 13ª Temporada, Devil’s Lair e Fallen S.A.B.E.R. Strikes, do Destiny original, regressam.

Mais à frente, o novo strike, Proving Grounds, será desbloqueado, colocando os campeões da humanidade contra os mais fortes dos Cabal e determinando o futuro da Last City.

A 13ª Temporada está cheia de novos equipamentos! Os detentores do Season Pass desbloquearão imediatamente o novo Seasonal Praefectus Armor Set e arco Exotic, Ticuu’s Divination, que carrega múltiplas flechas solares capazes de perseguir vários alvos em simultâneo.

Além disso, mais de 25 armas Exotic, Legendary e ritual estarão disponíveis.

