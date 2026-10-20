Satélite russo perseguiu satélite da ICEYE. Uma “guerra das estrelas” está mais próxima?

Um satélite militar russo aproximou-se de um aparelho comercial da ICEYE e acompanhou-o em órbita durante vários dias. A manobra está a preocupar os especialistas, sobretudo pela ligação da empresa ao fornecimento de imagens à Ucrânia. Mas o que se sabe sobre este encontro no espaço?

O protagonista é o Kosmos-2612, um satélite russo que realizou uma sequência de manobras nas proximidades do ICEYE-X36, operado pela filial norte-americana da empresa de origem finlandesa ICEYE.

Segundo informações partilhadas pela empresa de vigilância espacial LeoLabs, o aparelho russo alternou entre posições à frente e atrás do satélite comercial, antes de iniciar um afastamento controlado. A avaliação aponta para uma operação deliberada de aproximação e acompanhamento.

Uma perseguição preparada ao longo de semanas

O encontro foi precedido por alterações de órbita. Numa análise publicada a 15 de outubro, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS) identificou uma série de manobras iniciadas a 30 de setembro, que colocaram o Kosmos-2612 praticamente à mesma altitude e no mesmo plano orbital do ICEYE-X36.

Estes movimentos são relevantes porque mudar o plano de uma órbita exige combustível, um recurso limitado a bordo. A preparação reforça, por isso, a interpretação de que a aproximação foi intencional.

O Kosmos-2612 faz parte de um grupo de seis satélites lançados pela Rússia em abril. Vários já se tinham aproximado do aparelho da ICEYE em maio, segundo o mesmo centro de investigação.

A que distância estiveram os dois satélites?

Uma reconstituição do KeepTrack, baseada em dados orbitais públicos, indica que o satélite russo permaneceu a cerca de três quilómetros ou menos do ICEYE-X36 durante aproximadamente 35 a 40 horas.

A distância terá diminuído ainda mais na fase final. Contudo, os valores de 25 ou 26 metros divulgados online não são medições confirmadas: os dados disponíveis e as manobras realizadas não permitem estabelecer uma distância mínima com essa precisão.

A mesma análise aponta para um afastamento após uma subida de órbita em 18 de outubro. Assim, o episódio não deve ser apresentado como uma perseguição que continua necessariamente à mesma distância.

Porque preocupa um satélite comercial?

A ICEYE utiliza radar de abertura sintética, conhecido pela sigla SAR. Esta tecnologia permite observar a superfície terrestre durante a noite e através das nuvens, tornando-a especialmente útil para vigilância e recolha de informação. A empresa descreve estas capacidades na sua documentação sobre imagens SAR.

A ICEYE fornece imagens à Ucrânia, embora essa ligação não permita concluir, por si só, quais as missões específicas realizadas pelo X36.

Aproximação não significa ataque confirmado

As manobras podem servir para observar outro aparelho, testar capacidades ou demonstrar capacidade de intervenção. A intenção russa permanece desconhecida, e a aproximação não prova que tenha ocorrido sabotagem.

O episódio mostra, ainda assim, como os satélites comerciais podem ficar expostos às tensões militares. Para criar pressão em órbita, pode bastar demonstrar que se consegue chegar perto — e permanecer lá.