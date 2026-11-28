Elon Musk está habituado a dobrar fornecedores à sua vontade, mas esbarrou numa parede na Coreia do Sul. Segundo é avançado, o presidente da Samsung Electronics, Lee Jae-yong, rejeitou uma proposta do líder da Tesla para assegurar o fornecimento de chips de memória a longo prazo. A oferta não caiu por falta de dinheiro. Simplesmente, já não impressiona num mercado virado do avesso pela IA.

O episódio foi contado por Carl Kawaja, gestor da Capital Group, ao recordar numa conferência em junho uma conversa com Musk sobre a Tesla. O empresário propôs um contrato prolongado de compra, mas Lee Jae-yong explicou que todas as concorrentes ofereciam o mesmo. Musk subiu a parada e garantiu financiamento para novas fábricas de semicondutores da Samsung. A resposta voltou a ser fria e idêntica.

Falta de chips de memória obriga a recorrer ao eBay

Esta postura tem uma razão simples. A escassez de memória provocada pelos centros de dados de IA secou a oferta global, com Samsung, SK Hynix e Micron focadas em chips HBM de alta largura de banda. Quem precisa de RAM ou armazenamento flash entrou em pânico. Várias fabricantes montaram salas de crise e procuram lotes reduzidos no eBay e em intermediários, pagando até dez vezes o valor normal.

I finally get why Elon’s been taking shots at Samsung. Musk reportedly offered to sign a long-term deal to buy chips from Samsung Electronics. Chairman Jay Y. Lee asked him, “We get that offer from everyone. What else can you do for us?” Musk then offered to guarantee the financing for Samsung’s new chip fab. Lee asked him again, “We get that offer from everyone. What else can you do for us?” LOL — Jukan @ SEMICON JAPAN (@jukan05) November 26, 2026

O desespero chegou a cenários caricatos. Grandes empresas de IA destacaram funcionários para junto das fábricas coreanas para vigiar entregas diárias, enquanto a taiwanesa Apacer contraiu empréstimos para pagar a pronto mal apareçam componentes. A fatura já chegou ao consumidor. Portáteis, consolas de jogos, colunas inteligentes e smartphones de gama de entrada estão a encarecer, com dezenas de equipamentos da Samsung e da Xiaomi a subirem de preço na Índia.

Samsung dita regras até 2029, mas parceria com Tesla resiste

Na prática, os fabricantes controlam totalmente o tabuleiro. A Samsung já tem quase toda a capacidade de memória comprometida entre 2027 e 2029, com dez acordos de longo prazo assinados e outros dez em curso. Quem quer entrar agora enfrenta vínculos até cinco anos e pagamentos adiantados entre 25% e 30%.

Este braço de ferro na memória não abalou a ligação entre as duas marcas na fundição de processadores. Conforme refere o SammyGuru, a Samsung mantém o acordo de 16,5 mil milhões de dólares para fabricar os chips AI6 da Tesla na fábrica de Taylor, no Texas, e prepara-se também para produzir o AI5 em conjunto com a TSMC.

O alívio ainda vai demorar. As novas fábricas só devem abrir em 2028 e a SK Hynix já alertou que a falta de oferta pode estender-se até 2030. Mesmo com bolsos fundos, Musk terá de esperar na fila como qualquer outro cliente.