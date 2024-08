Samsung Galaxy Watch Ultra poderia também ter copia a durabilidade do Apple Watch Ultra

Há utilizadores dececionados com a qualidade do Samsung GalaxyWatch Ultra . E nem mesmo a garantia parece estar a funcionar quando há peças a sair e o relógio!

Samsung recusa-se a dar garantia com um mês?

Com cerca de um mês de utilização, um Galaxy Watch Ultra perdeu o seu botão de ação. O utilizador recorreu à Samsung para ativar a garantia. Contudo, a marca parece resistente a ajudar!

A Samsung, no passado dia 10 de junho, revelou um novo smartwatch robusto que levou emprestado mais do que um nome do Apple Watch Ultra. Aspetos de design, incluindo os detalhes em laranja e a bracelete, têm mais do que uma semelhança acidental com o produto da Apple, embora a Samsung há muito use o apelido “ultra”.

Um cliente azarado recebeu o seu Galaxy Watch Ultra no dia 20 de julho, e um mês depois publicou que o seu Galaxy já estava com problemas.

Na publicação deixada no Reddit, há vários testemunhos de descontentamento.

107 dólares para o utilizador pagar a reparação do Galaxy Ultra Watch

O problema agravou-se quando o utilizador solicitou à Samsung a garantia do produto. Segundo ele, a marca sul-coreana recusou envia-lhe um equipamento novo. Aliás, este é o procedimento da Apple, com equipamentos dentro da garantia.

Quando o utilizador enviou o dispositivo para a reparação, a Samsung enviou uma fatura de 107 dólares.

O utilizador refere que este comportamento da empresa é acusador que a culpa do dano terá sido da má utilização por parte do utilizador. E, desta forma, a garantia "normal" terá sido anulada!

Embora seja impossível saber se o utilizador partiu de alguma forma o smartwatch robusto ou se se trata realmente de um defeito, parece que a resposta correta seria a Samsung substituir o dispositivo. A Apple tende a fornecer um dispositivo de substituição quando é detetado um defeito, nem que seja apenas para descobrir a causa do defeito em primeiro lugar.

Talvez a Samsung devesse dedicar algum tempo para descobrir o que poderia ter causado a quebra tão fácil do seu relógio robusto, em vez de se preocupar com 107 dólares.

Claro que este tipo de testemunhos, já com grande eco no X, na conta de Brandon Butch, não abonam a favor da Samsung.