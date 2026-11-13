Samsung aposta nos óculos inteligentes. Chegada ao mercado já tem data

A Samsung prepara-se para lançar os seus novos óculos inteligentes a 10 de dezembro. Desenvolvidos em colaboração com a Google, a Gentle Monster e a Warby Parker, combinam Inteligência Artificial (IA), câmara e áudio num dispositivo pensado para a utilização diária.

A Samsung anunciou oficialmente a nova gama de óculos inteligentes que pretende aproximar a tecnologia do quotidiano, através de um formato diferente do habitual smartphone. Desenvolvidos em colaboração com a Google, estes equipamentos permitem interagir com o ambiente envolvente, consultar informação e executar várias tarefas através de comandos de voz, recorrendo a funcionalidades de IA.

30 variantes de design e um peso reduzido

Conforme informámos no verão, a nova coleção resulta de uma parceria com duas marcas do setor dos óculos, a Gentle Monster e a Warby Parker, que disponibilizam um total de 30 variantes de design. A primeira apresenta propostas de estética mais arrojada, enquanto a segunda aposta em linhas mais clássicas.

A Samsung procurou garantir conforto durante a utilização prolongada, com armações leves cujo peso varia entre 39,6 e 43,9 gramas nos modelos Gentle Monster e entre 40,4 e 42,6 gramas nos Warby Parker, dependendo da configuração.

IA para interagir com o mundo

Um dos principais argumentos destes óculos é a integração do Google Gemini, que permite colocar questões sobre aquilo que o utilizador está a observar, identificar locais ou objetos e continuar a conversa através de perguntas adicionais.

Entre as funcionalidades anunciadas está a possibilidade de captar informação de um quadro durante uma reunião, pedir ao Gemini que resuma os principais pontos e guardar o resultado diretamente no Samsung Notes. É também possível traduzir menus e obter indicações de navegação passo a passo através do Google Maps.

Os óculos permitem ainda gerir notificações, ouvir mensagens e realizar chamadas sem utilizar as mãos. A experiência inclui igualmente a possibilidade de utilizar a Bixby, embora esta funcionalidade esteja reservada aos smartphones Galaxy.

As funcionalidades de IA dependem da ligação a um smartphone compatível, que assegura a ligação ao ecossistema de serviços e aplicações necessário à experiência.

Câmara de 12 MP e até nove horas de autonomia

Relativamente ao hardware, os novos óculos integram uma câmara HDR de 12 MP, capaz de captar fotografias com uma resolução de 3024 x 4032 píxeis e gravar vídeo até 3K a 30 fotogramas por segundo. O HDR em vídeo está limitado à resolução 2K.

O sistema de áudio inclui dois altifalantes de ouvido aberto e quatro microfones, permitindo ouvir conteúdos e interagir com o assistente sem isolar completamente o utilizador dos sons à sua volta.

O processamento é assegurado pela plataforma Snapdragon AR1 Gen 1, da Qualcomm, acompanhada por 2 GB de memória e 64 GB de armazenamento. A autonomia anunciada chega às nove horas com uma única carga, podendo atingir as 72 horas com o estojo de carregamento.

Privacidade e compatibilidade

A Samsung destaca as medidas de privacidade implementadas com os seus novos óculos inteligentes. Sempre que a câmara está a captar imagens ou a gravar vídeo, um indicador LED exterior assinala a atividade. Existem ainda mecanismos que desativam a captação de imagens caso o indicador esteja tapado ou deixe de funcionar corretamente.

A fabricante refere que as imagens recolhidas pelo Gemini não são utilizadas para treinar modelos de IA nem para direcionar publicidade. Quando o utilizador questiona o Gemini sobre aquilo que está a observar, o sistema foi concebido para ocultar automaticamente os rostos de terceiros antes de responder.

Quanto à compatibilidade, são suportados smartphones Samsung Galaxy das séries S, S FE, Z Fold e Z Flip, com One UI 9.0 ou superior, Google Pixel 7 e posteriores com a atualização de setembro de 2026 do Android 17, e iPhone 13 ou posteriores com, pelo menos, 6 GB de RAM e iOS 26.6 ou superior.

Os óculos possuem certificação IPX4, que assegura proteção contra salpicos de água. Esta certificação aplica-se aos óculos e não ao estojo de carregamento.

Lançamento marcado para 10 de dezembro

A nova gama ficará disponível a partir de 10 de dezembro de 2026. Nos Estados Unidos serão comercializadas as coleções Gentle Monster e Warby Parker, enquanto na Coreia do Sul estará disponível a coleção Gentle Monster. As pré-encomendas arrancaram ontem, 12 de novembro.

Nos Estados Unidos, os modelos Warby Parker terão preços a partir de 395 dólares (o equivalente a cerca de 360 euros), enquanto as propostas da Gentle Monster custarão entre 449 e 489 dólares (o equivalente a cerca de 400 e 440 euros), consoante o modelo.

Para já, a Samsung não anunciou datas de lançamento nem preços para Portugal ou outros mercados europeus.