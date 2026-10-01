S.U.N.D.I.A.L.: Sobreviver ou Perder Tudo

Project S.U.N.D.I.A.L. é um novo extraction shooter em pixel art inspirado por S.T.A.L.K.E.R. e Escape from Tarkov, e já tem data de lançamento. O jogo combina exploração, sobrevivência e confrontos PvPvE num mundo dinâmico repleto de perigos. Com progressão de esconderijo, personalização de armas e elevado risco de perda de equipamentos, o jogo promete agradar aos fãs do género.

Depois de um longo período de desenvolvimento, Project S.U.N.D.I.A.L. prepara-se finalmente para chegar ao mercado. Inspirado por referências como S.T.A.L.K.E.R. e Escape from Tarkov, o novo título aposta numa fórmula ambiciosa ao adaptar a experiência dos extraction shooters para uma perspetiva 2D vista de cima, combinando sobrevivência, exploração e confrontos de alto risco.

O jogo será lançado no Steam a 27 de abril de 2027 e poderá ser jogado tanto a solo como em modos multijogador online.

A sobrevivência numa nova perspectiva

Os extraction shooters ganharam enorme popularidade nos últimos anos graças à sua combinação de exploração, gestão de recursos e uma constante sensação de risco. Project S.U.N.D.I.A.L. procura captar essa mesma adrenalina, mas através de uma apresentação visual distinta baseada em pixel art e numa perspetiva top-down.

A proposta é simples na teoria, mas desafiante na prática: os jogadores entram em regiões perigosas para cumprir contratos, recolher equipamento valioso e regressar vivos ao ponto de extração. Cada incursão representa uma aposta, já que todo o equipamento transportado pode ser perdido em caso de morte. Por outro lado, aquilo que for recuperado com sucesso poderá ser utilizado para fortalecer a personagem e garantir melhores hipóteses de sobrevivência nas missões futuras.

Um mundo hostil e imprevisível

A sobrevivência desempenha um papel central na experiência. Para além das ameaças humanas, os jogadores terão de lidar com ferimentos, radiação, fome e condições meteorológicas adversas. Estes sistemas prometem adicionar uma camada estratégica significativa a cada expedição, obrigando a uma gestão cuidadosa dos recursos disponíveis.

O mundo de S.U.N.D.I.A.L. também será marcado por regiões dinâmicas, eventos aleatórios e alterações climáticas que podem modificar drasticamente a abordagem necessária para cada missão. Esta imprevisibilidade pretende garantir que nenhuma incursão seja exatamente igual à anterior.

Personalização e progressão constante

Entre missões, os sobreviventes poderão desenvolver o seu esconderijo, recrutar novos aliados e melhorar gradualmente as suas hipóteses de sucesso. O sistema de progressão assenta num ciclo contínuo de risco e recompensa, incentivando os jogadores a aventurarem-se cada vez mais longe em busca de recompensas melhores.

Outro dos elementos em destaque é a profunda personalização de armas. Modificar equipamento e adaptar o arsenal ao estilo de jogo de cada utilizador será essencial para enfrentar os diversos perigos espalhados pelo mapa.

A influência de dois gigantes do género

Segundo Eldar Blake, líder do projeto, a equipa sempre teve como objetivo capturar as emoções que tornaram S.T.A.L.K.E.R. e Escape from Tarkov experiências tão memoráveis para os jogadores.

A ideia passou por transportar esse sentimento de tensão constante, descoberta e sobrevivência para um formato 2D, criando algo familiar para os fãs do género, mas suficientemente distinto para estabelecer a sua própria identidade.

Aposta promissora para 2027

Com suporte para jogador individual e PvPvE online, sistemas de sobrevivência complexos, progressão de esconderijo e um mundo em constante mudança, Project S.U.N.D.I.A.L. apresenta-se como uma das propostas independentes mais interessantes para os fãs de extraction shooters.

Resta agora aguardar até 27 de abril de 2027 para descobrir se esta combinação entre a intensidade de Tarkov, a atmosfera de S.T.A.L.K.E.R. e o charme visual da pixel art conseguirá conquistar o seu espaço num género cada vez mais competitivo.