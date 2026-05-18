Ryanair diz estar pronta para o “armagedão”. O que é que isto quer dizer para as suas viagens?

O diretor financeiro da Ryanair admitiu que a companhia aérea tem planos de contingência para o que descreveu como uma "situação de armagedão", ao mesmo tempo que deixou um aviso claro sobre o futuro de algumas transportadoras europeias.

Os mercados petrolíferos mundiais vivem um período de forte volatilidade, e as companhias aéreas europeias estão a ser colocadas à prova de uma forma que muitas podem não conseguir superar.

Foi neste contexto que a Ryanair, a maior transportadoralow cost da Europa, decidiu clarificar a sua posição, lançando um aviso aos concorrentes.

Ryanair admite planos para o pior cenário possível

Em entrevista à CNBC, Neil Sorahan, diretor financeiro da Ryanair, confirmou que a companhia aérea está preparada para aquilo que descreveu como uma "situação de armagedão".

Ainda assim, o responsável foi claro ao afirmar que não acredita que esse cenário se venha a concretizar, garantindo que a Ryanair operará um horário completo tanto no verão como no inverno.

A declaração, embora acompanhada de um tom tranquilizador, não deixa de revelar a dimensão da incerteza que paira sobre o setor. Ter um plano de contingência para o colapso do abastecimento de combustível não é algo que as companhias aéreas anunciem todos os dias.

Mais uma vez, a dependência do petróleo

No centro das preocupações está o bloqueio em curso no Estreito de Ormuz, a passagem estratégica por onde circula uma parte significativa do petróleo mundial.

O conflito no Médio Oriente veio agravar uma situação já de si delicada, empurrando os preços do combustível de aviação para níveis que pressionam fortemente as margens das transportadoras.

O diretor financeiro da Ryanair procurou, no entanto, relativizar os riscos para a empresa em particular, explicando que a Europa está a reduzir gradualmente a sua dependência desta rota, diversificando o abastecimento com recurso a fornecedores como os Estados Unidos, a Venezuela e o Brasil.

Neste cenário, a grande vantagem competitiva da Ryanair chama-se fuel hedging.

A companhia garantiu a cobertura de 80% do combustível necessário para o verão ao preço de 668 dólares por tonelada métrica, uma decisão que se revela, agora, um trunfo considerável face à volatilidade dos mercados.

O fuel hedging é uma estratégia financeira utilizada pelas companhias aéreas para se protegerem contra a volatilidade dos preços do combustível. Esta ferramenta contratual funciona como um seguro, ou seja, a empresa celebra contratos antecipados com fornecedores ou através de instrumentos financeiros, fixando um preço para o combustível que irá necessitar no futuro. Desta forma, se os preços do petróleo subirem, a companhia fica protegida, pois já garantiu o seu abastecimento a um valor previamente acordado. Por outro lado, se os preços descerem, a empresa pode acabar por pagar mais do que o preço de mercado, sendo esta a principal desvantagem da estratégia.

Esta estratégia de cobertura de risco, comum no setor mas nem sempre executada com a mesma agressividade, permite à Ryanair planear com maior certeza os seus custos operacionais, enquanto os concorrentes ficam mais expostos às flutuações dos preços do petróleo bruto.

Ryanair alerta concorrentes

Na mesma entrevista, Neil Sorahan afirmou, sem rodeios, que algumas das transportadoras mais frágeis, nomeadamente aquelas que já estavam em dificuldades antes do início da guerra, poderão "ir à falência no inverno".

Conforme explorámos recentemente, o inverno representa a época mais difícil para as companhias aéreas, com menor procura e custos fixos invariavelmente elevados.

Num mercado onde os preços se deverão manter "elevados durante mais tempo", nas palavras do diretor, a capacidade financeira para absorver choques torna-se um fator decisivo de sobrevivência.

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