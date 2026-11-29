A hegemonia da SpaceX nas comunicações por satélite está a levar várias potências mundiais a desenvolver as suas próprias infraestruturas espaciais. A Rússia está a construir uma alternativa ao Starlink, denominada Rassvet, que promete velocidades de 1 Gbps, comunicações por laser entre satélites e uma maior independência tecnológica e militar.

Rassvet: a resposta russa ao Starlink

Desenvolvido pela empresa aeroespacial russa Bureau 1440, o Rassvet (que significa amanhecer, em russo) pretende criar uma infraestrutura de comunicações de banda larga suportada por centenas de satélites em órbita terrestre baixa (LEO).

O projeto começou a ganhar forma em 2023, com o lançamento de três satélites experimentais. Em 2024, foram colocados em órbita outros três equipamentos para testar novas tecnologias de comunicação.

Em março de 2026, a Rússia lançou os primeiros 16 satélites de produção em série, seguindo-se um segundo lançamento em julho. O objetivo passa por iniciar a exploração comercial do serviço em 2027, chegando aos 292 satélites até 2030 e, potencialmente, aos 924 até 2035.

Comunicações por laser a 10 Gbps e tecnologia 5G

Do ponto de vista tecnológico, o projeto russo apresenta algumas características particularmente interessantes.

Os satélites Rassvet de terceira geração pesam aproximadamente 370 kg e integram sistemas de propulsão por plasma, equipamentos de comunicação laser e tecnologia 5G NTN (Non-Terrestrial Networks).

Esta última permite a integração das redes de comunicações terrestres com infraestruturas de comunicação por satélite.

Em 2024, a Bureau 1440 anunciou ter conseguido estabelecer comunicações por laser a 10 Gbps entre dois satélites separados por mais de 1000 quilómetros.

Esta tecnologia permite encaminhar dados diretamente entre satélites, reduzindo a dependência de estações terrestres e possibilitando a disponibilização de Internet em regiões remotas e nos oceanos.

Rassvet: principais características técnicas Especificações e objetivos anunciados para a constelação russa Velocidade máxima prevista 1 Gbps Latência prevista Até 70 ms Comunicação entre satélites 10 Gbps Altitude orbital planeada 800 km Peso por satélite Rassvet-3 370 kg Constelação prevista para 2035 924 Satélites Tecnologia de comunicação 5G NTN Sistema de propulsão Plasma Investimento previsto até 2030 5,2 mil milhões de dólares Fonte: Bureau 1440, Anadolu e Ars Technica. As velocidades destinadas aos utilizadores ainda não foram validadas em exploração comercial.

Rússia quer reduzir a dependência tecnológica dos EUA

Apesar das anunciadas aplicações civis, que incluem a disponibilização de Internet em comboios, aviões, instalações industriais e regiões isoladas da Rússia, existe também uma importante dimensão militar.

Segundo informações divulgadas pela Reuters, a 6 de novembro de 2026, os serviços de informações militares ucranianos afirmam que a Rússia já estará a utilizar a constelação Rassvet para comunicações militares na Ucrânia.

O desenvolvimento de uma infraestrutura própria ganhou particular importância depois de a SpaceX ter restringido, em fevereiro de 2026, o acesso de terminais Starlink não autorizados em território ucraniano.

Uma rede própria permitirá a Moscovo reduzir a dependência de decisões comerciais e políticas de operadores estrangeiros.

Mas…nNem tudo está a correr bem com o Starlink russo

Apesar dos ambiciosos objetivos, a Rússia enfrenta dificuldades técnicas e industriais consideráveis.

Segundo uma investigação, dos primeiros 32 satélites lançados em 2026, pelo menos três terão sofrido falhas graves. Além disso, nenhum tinha atingido, à data dessa investigação, a altitude operacional inicialmente prevista de 800 quilómetros. Vários permaneciam a aproximadamente 500 quilómetros de altitude.

Em novembro, os serviços de informações ucranianos voltaram a divulgar informações sobre dificuldades no desenvolvimento da constelação, incluindo a dependência de componentes eletrónicos chineses.

A menor altitude pode beneficiar a latência das comunicações, mas implica também a necessidade de um maior número de satélites para assegurar uma cobertura contínua.

O espaço tornou-se uma infraestrutura estratégica

Tal como a Rússia, também a China está a desenvolver as suas próprias megaconstelações de satélites. A União Europeia, por sua vez, está a apostar no projeto IRIS².

Mais do que uma corrida pelo mercado da Internet, está em causa a soberania tecnológica das grandes potências mundiais.

A capacidade de garantir comunicações independentes, mesmo quando as infraestruturas terrestres estão comprometidas, tornou-se um dos pilares da segurança nacional.

A SpaceX continua a beneficiar de uma enorme vantagem industrial e tecnológica. Contudo, a próxima grande disputa pelas comunicações mundiais poderá decorrer a centenas de quilómetros acima das nossas cabeças.