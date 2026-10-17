Rússia construiu uma nova base de drones a jato em apenas seis semanas

Imagens de satélite revelam a rápida construção de um complexo militar na região russa de Rostov, com plataformas aparentemente destinadas ao lançamento de drones Geran-4 e Geran-5, capazes de atingir velocidades de 600 km/h e difíceis de intercetar pelas defesas ucranianas.

A Rússia construiu, em cerca de seis semanas, grande parte de uma nova base de lançamento de drones de ataque com motor a jato, situada no sudoeste do país, perto da Ucrânia. A informação resulta de uma análise da Reuters a imagens de satélite comerciais da Planet Labs e da Airbus, complementada por avaliações de especialistas em defesa. A construção surge numa altura em que a guerra entrou no quinto ano e em que Kiev antecipa uma intensificação dos ataques com drones a jato e mísseis durante o inverno.

Uma construção acelerada

As imagens de 31 de agosto mostram apenas alguns veículos num campo, sem sinais de construção. Na manhã seguinte, os trabalhos já tinham começado. Até 14 de outubro, o local tinha sido transformado num complexo militar com cerca de 0,9 quilómetros quadrados, o equivalente a aproximadamente 126 campos de futebol.

Segundo Mike Monnik, fundador e diretor-executivo da empresa de informações de segurança DroneSec, a extremidade ocidental da instalação dispõe de oito plataformas destinadas a rampas de lançamento. A análise da Reuters identificou carris já instalados em duas dessas plataformas, enquanto outras duas estavam a receber estruturas semelhantes.

Na perspetiva de Monnik, a infraestrutura permitirá lançar os modelos Geran-4 e Geran-5, dois dos mais recentes drones russos com motor a jato, estimando que possa estar plenamente operacional dentro de algumas semanas, ou até antes.

Segundo Rob Jordan, diretor de programa do centro de estudos britânico RUSI, as plataformas de betão e os possíveis carris de lançamento são compatíveis com os sistemas utilizados pelos drones Geran. O especialista classificou o ritmo da construção como impressionante e considerou que este investimento demonstra a confiança da Rússia na capacidade de realizar ataques em profundidade, possivelmente em detrimento das forças terrestres convencionais.

Construção de uma grande plataforma de lançamento de drones na região de Rostov, na Rússia. Crédito: PLANET LABS/Pleiades Neo/Airbus DS 2026, via Reuters

Nova base poderá lançar mais de 100 drones por dia

A nova instalação junta-se a uma rede de pelo menos 11 locais fixos de lançamento já utilizados pela Rússia em ataques contra a Ucrânia. Situa-se a cerca de 3,5 quilómetros da base aérea de Millerovo, onde está sediado o 31.º Guards Fighter Aviation Regiment.

De acordo com a DroneSec, o complexo encontra-se provavelmente dentro da área de cobertura dos sistemas de defesa aérea daquela base, o que poderá dificultar eventuais tentativas ucranianas de o atingir.

Segundo Monnik, a infraestrutura pode ter capacidade para lançar 100 ou mais drones a jato num período de 24 horas. Contudo, a Rússia costuma lançar estes aparelhos em pequenos grupos ao longo do dia e o número efetivo de lançamentos dependerá do abastecimento disponível e dos objetivos operacionais.

Drones mais rápidos desafiam as defesas ucranianas

O reforço das infraestruturas russas coincide com um aumento acentuado da utilização de drones a jato, capazes de atingir velocidades de 600 km/h.

Segundo dados militares ucranianos divulgados pela Reuters, em setembro, o recurso a estes dispositivos aumentou cerca de seis vezes ao longo de três meses durante o verão, tendo Kiev e a região envolvente sido os principais alvos.

De facto, a velocidade constitui um desafio acrescido para as defesas ucranianas. Os novos modelos são demasiado rápidos para os drones intercetores de baixo custo desenvolvidos pela Ucrânia para abater os seus antecessores com motor de pistão, obrigando as forças ucranianas a procurar soluções alternativas.

Apesar da rapidez da construção, a capacidade de lançamento e o calendário de entrada em funcionamento continuam a ser estimativas de especialistas baseadas em imagens de satélite. Estas permitem identificar estruturas compatíveis com rampas para drones a jato, mas não confirmar se a instalação já está operacional nem quais são as intenções de Moscovo.