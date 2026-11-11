Rubrica: as apps desenvolvidas pelos nossos leitores [140]

Está farto das apps que tem no seu telemóvel e precisa de fazer uma atualização nesses conteúdos? Procura aplicações ou jogos divertidos e que sejam desenvolvidos em Portugal ou por leitores que nos seguem nos vários pontos do mundo? Então, cá estamos para mais um momento de divulgação das aplicações fruto do trabalho, imaginação e criatividade dos nossos leitores. Resumidamente, são apps simples, úteis, divertidas, enfim… tudo o que possa imaginar. Vamos conhecer as seis apps de hoje (mais duas atualizações).

As apps dos nossos leitores

Vitra

O Pedro Thomaz apresentou-nos o Vitra, uma aplicação desenvolvida para quem utiliza o anel inteligente Oura e pretende consultar o seu histórico de saúde num computador. A ferramenta surgiu na sequência do encerramento do serviço Oura on the Web pela Oura, uma decisão que tirou “às pessoas a única maneira de verem o próprio histórico num ecrã a sério”.

Disponível para macOS e Windows, o Vitra permite consultar os dados recolhidos pelo anel inteligente diretamente no computador. Um dos seus principais destaques é a privacidade. Segundo Pedro Thomaz, a aplicação funciona localmente, sem enviar os dados dos utilizadores para servidores externos.

O projeto foi desenvolvido em Portugal, por uma única pessoa, e tem um custo de 19 euros, com pagamento único, uma vez que a utilização da API oficial da Oura continua a exigir uma subscrição ativa.

FutFans

Desenvolvida por Rui Mendes, a FutFans é uma aplicação Android que pretende levar a paixão pelo futebol diretamente para o ecrã principal do smartphone. Em vez de obrigar o utilizador a abrir uma aplicação para consultar informações sobre a sua equipa, esta solução transforma o próprio launcher do Android num espaço dedicado ao(s) clube(s) do coração.

A aplicação permite personalizar o ecrã principal com o clube preferido e acompanhar informações importantes, como os próximos jogos, os resultados e a classificação. O utilizador mantém o acesso às apps e funcionalidades habituais do Android.

Lançada a 2 de outubro de 2026, a aplicação oferece um período experimental gratuito de sete dias, após o qual tem um custo de 2,99 euros.

ZeniCash

A ZeniCash é uma aplicação de gestão de despesas e faturas desenvolvida por António Fernandes e publicada pela Manor Systems, empresa de Fafe. Disponível para Android e iOS, foi pensada para trabalhadores independentes, profissionais liberais e pequenas empresas. Não obstante, também pode ser utilizada para gerir as despesas pessoais e as contas familiares.

Uma das suas principais funcionalidades é a separação entre dinheiro profissional e pessoal, visível em todos os ecrãs da aplicação. Permite ainda digitalizar recibos e faturas através da câmara do telemóvel, identificando automaticamente informações como o fornecedor, NIF, data, número do documento e valor total.

Disponibiliza também contas correntes por cliente e fornecedor, controlo de valores a receber e a pagar, e alertas antes do vencimento dos documentos.

Reforçando a gestão financeira, a ZeniCash permite prever a evolução do saldo mês a mês, alertar para situações em que este possa ficar negativo e reconciliar movimentos com os extratos bancários. Outra funcionalidade interessante é a possibilidade de reunir recibos, faturas e extratos num único pacote para enviar ao contabilista. Suporta várias moedas, está disponível em 23 idiomas e pode funcionar sem ligação à Internet.

A aplicação disponibiliza um plano gratuito, sem publicidade e sem limite de despesas, que inclui três contas e três orçamentos. Existe ainda um plano Premium, por 5,99 euros mensais ou 39,99 euros anuais em Portugal, com um período experimental de 14 dias sem necessidade de cartão bancário.

Em e-mail ao Pplware, António Fernandes esclareceu que a ZeniCash permite registar e organizar documentos, mas não emite faturas certificadas.

Dryvo

A Dryvo é uma aplicação gratuita para iOS e Android, desenvolvida para ajudar os condutores a encontrar estacionamento mais rapidamente. Nas palavras de João Brito, “queremos ser o Waze do estacionamento”, indicando as zonas onde existe maior probabilidade de encontrar um lugar livre antes mesmo de chegar ao destino.

Atualmente, a aplicação está disponível no Porto, Maia, Lisboa, Matosinhos e Felgueiras, abrangendo mais de 200 mil lugares de estacionamento e contando já com mais de 3500 downloads.

À semelhança do Waze, a Dryvo aposta na comunidade, pelo que os utilizadores podem reportar os lugares livres que encontram quando chegam a determinada zona. Essa informação é utilizada para melhorar progressivamente as previsões de disponibilidade, tornando-as mais precisas à medida que mais condutores participam.

O objetivo é reduzir o tempo perdido à procura de estacionamento e tornar as deslocações de automóvel mais simples e eficientes.

Universo Zé Traquina (UZT)

O Universo Zé Traquina (UZT) é um projeto português independente, criado por Juvenal Rodrigues, que pretende proporcionar às crianças um universo digital próprio, onde a aprendizagem, a tecnologia e a criatividade se cruzam. O projeto nasceu de uma iniciativa individual e deu origem a uma aplicação para Android.

Mais do que uma simples aplicação de jogos, o UZT reúne um conjunto diversificado de conteúdos e atividades destinados ao público infantil. Entre as propostas estão ferramentas de aprendizagem interativa, atividades escolares, histórias, vídeos e outros conteúdos infantis portugueses. Inclui ainda um assistente digital concebido para interagir com as crianças.

Um dos principais objetivos deste projeto é valorizar o português de Portugal, disponibilizando um espaço digital pensado para que os mais novos possam aprender, explorar e descobrir novos conteúdos enquanto se divertem.

BS27 Dashboard

O BS27 Dashboard é uma aplicação gratuita desenvolvida pelo português Carlos Galvão para o jogo Bus Simulator 27, lançado este ano para PC e consolas. Trata-se de um projeto independente que pretende complementar a experiência de jogo, permitindo acompanhar, de forma mais detalhada, a gestão da empresa de transportes do jogador.

A aplicação, disponível para download em breve, abre automaticamente em conjunto com o jogo e apresenta as principais informações num segundo monitor ou numa janela. Entre os dados disponíveis estão a avaliação da Câmara, a ocupação real de cada linha, os autocarros e motoristas em falta, e o lucro gerado por cada percurso. É também possível consultar informações sobre os distritos, a frota, as missões e as condições do jogo, incluindo o tempo, a hora e a temperatura em tempo real.

Disponível em português e inglês, a BS27 Dashboard é compatível com as versões Steam, Epic Games e Microsoft Store. Quanto à privacidade e segurança, a ferramenta limita-se a ler os dados do jogo, sem alterar o seu funcionamento ou os ficheiros guardados. Além disso, funciona sem ligação à Internet e não recolhe dados dos utilizadores.

OdoKeep

A OdoKeep continua a evoluir e há novidades desde a sua apresentação na nossa rubrica. Desenvolvida em Portugal por Rafael Soares, a aplicação de gestão automóvel passou a estar disponível também para Android, estando na Google Play desde 24 de outubro. Assim, suporta agora smartphones e tablets Android, iPhone, iPad e iPhone Duo.

Uma das novidades destina-se a quem trabalha em TVDE. A aplicação permite registar ganhos, acompanhar o lucro de cada viatura, controlar as horas de viagem, os quilómetros percorridos e os respetivos custos. Inclui ainda um aviso antes de o automóvel atingir a idade limite permitida por lei para esta atividade.

Foram também adicionadas várias ferramentas, incluindo calculadoras de consumo, custo de viagens e IUC, bem como uma funcionalidade para calcular a data da próxima inspeção, com possibilidade de integração no calendário do telemóvel.

Outra novidade é a expansão da consulta gratuita dos preços dos combustíveis, que passou a abranger sete países, com a inclusão da Croácia e da Eslovénia. A OdoKeep permite ainda importar históricos do Fuelio, uma funcionalidade particularmente útil para os utilizadores Android.

Sofio: Jogos para crianças

A aplicação Sofio, desenvolvida pelo português Ricardo Ferreira e sobre a qual já falámos anteriormente, recebeu uma nova atualização. A versão 1.2 disponibiliza os menus em português de Portugal, tornando a navegação mais acessível às famílias nacionais.

Recorde-se que a Sofio é uma aplicação educativa para iPhone e iPad que permite às crianças explorar imagens, reconhecer objetos e aprender novas palavras através de gravações feitas pelos próprios familiares. Os pais ou avós podem gravar palavras e pequenas pistas com a sua própria voz, que são depois reproduzidas enquanto as crianças exploram as imagens e participam nas atividades.

Esta atualização acrescenta também um novo mundo dedicado à fruta, alargando os conteúdos disponíveis e as possibilidades de aprendizagem. A aplicação mantém os conjuntos temáticos da quinta e dos veículos gratuitos, permitindo testar a experiência antes de adquirir outros conteúdos.

O que achou destas aplicações?

Caso queira ver a sua aplicação divulgada no Pplware, envie-nos a informação para divulga_apps@pplware.com.