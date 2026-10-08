Robôs humanoides da Agibot chegam a Portugal: quanto custam e o que fazem?

A SData AI, empresa de Famalicão que vai distribuir no país os equipamentos da chinesa Agibot, estima que entre 60 e 100 robôs humanoides poderão estar a trabalhar em Portugal dentro de um ano, com a hotelaria, a restauração e a indústria entre os setores onde antecipa que venham a ser utilizados.

A previsão foi avançada ao Expresso por Paulo Silva, administrador executivo da SData AI, durante o encontro Beyond AI, em Lisboa, onde foi apresentada a parceria entre a empresa portuguesa e a Agibot.

O responsável admite que o mercado nacional é, para já, de pequena dimensão, mas estima que as vendas possam chegar às 1500 unidades por ano dentro de dois a três anos, à medida que os projetos-piloto permitam avançar para utilizações em maior escala.

Que robôs vão estar disponíveis

Atualmente, a SData tem cinco famílias de robôs disponíveis em Portugal, com variantes para diferentes utilizações, entre as quais:

Modelos bípedes de dimensão próxima da humana;

de dimensão próxima da humana; Equipamentos com braços para movimentar objetos em fábricas;

para movimentar objetos em fábricas; Robôs de quatro patas, semelhantes a cães, que fazem parte da oferta mas não são humanoides.

A adaptação dos equipamentos às necessidades dos clientes ficará a cargo de uma equipa de 12 pessoas que está em formação na Agibot.

Consoante o modelo e o treino recebido, os humanoides podem deslocar-se, pegar e arrumar objetos ou interagir com pessoas, dando indicações e respondendo a perguntas. Segundo Paulo Silva, as áreas com mais potencial são aquelas em que já existem problemas de mão de obra, como a hotelaria, a restauração e a execução de tarefas repetitivas na indústria.

De acordo com William Shi, responsável da Agibot para a Europa, os robôs poderão ser particularmente úteis no apoio à receção e à limpeza dos hotéis, onde podem assumir funções de orientação dos hóspedes.

Além disso, os robôs podem ajudar nos hospitais, conversando com pessoas idosas, acompanhando-as em passeios ou lembrando-as da hora de tomar os medicamentos.

Por sua vez, os modelos de quatro patas podem ser integrados em rondas de segurança e no apoio à deslocação de pessoas cegas.

Um homem a controlar um robô Agibot na Conferência Global de Programadores, organizada pela Associação da Indústria de IA de Xangai, em Xangai, em fevereiro. Foto: Agence France-Presse, via SCMP

Preços e treino abrandam a adoção

William Shi estima que os equipamentos custem entre 20 mil e 200 mil dólares, o que corresponde a cerca de 17,8 mil a 178 mil euros, consoante o modelo, mas sublinha que a compra é apenas o início da despesa.

Cada tarefa adicional exige mais tempo de aprendizagem e de recolha de dados, pelo que um robô treinado para preparar apenas um café expresso terá um custo diferente de outro capaz de fazer também um café americano ou um cappuccino.

Aliás, o treino é um dos principais entraves à utilização imediata dos equipamentos, porque, segundo William Shi, os robôs podem precisar de três meses para aprender uma única tarefa.

Indo além disso, Paulo Silva acrescenta que as tarefas mais complexas podem demorar de três a seis meses. Uma vez que os robôs aprendem principalmente com imagens que são introduzidas nos modelos de Inteligência Artificial, é necessário recolher um número mínimo delas para cada tipo de tarefa.

Na perspetiva de William Shi, este prazo vai diminuir à medida que a recolha de dados e o treino evoluam e, depois de um robô aprender a fazer café, todos os outros aprendem, sem ser necessário ensinar um a um. O responsável admite ainda que, quando compra um robô, o cliente não obtém valor imediato, mas pode treiná-lo, sendo necessário encontrar clientes com orçamento, interesse no negócio e paciência.

Entretanto, entre as empresas que já compraram equipamentos para testar a tecnologia, William Shi refere a Bosch, a Mercedes-Benz e a BMW e, na China, a Longcheer, que, segundo o responsável, já instalou robôs numa das suas fábricas.

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