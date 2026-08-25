Revolut lança divisão dedicada à investigação em IA para combater a fraude

A Revolut anunciou o lançamento da Revolut Research, uma nova unidade especializada em investigação e desenvolvimento de Inteligência Artificial (IA) e machine learning, para melhorar gestão de risco e prevenir fraude.

Integrada na equipa global de IA da empresa, a nova divisão pretende desenvolver arquiteturas de machine learning de nova geração para diferentes áreas dos serviços financeiros, em colaboração com instituições académicas e tecnológicas.

PRAGMA é o centro da estratégia de IA

A Revolut Research está na base do PRAGMA, um modelo conceptual proprietário desenvolvido pela empresa em parceria com a NVIDIA. O sistema foi concebido para compreender comportamentos financeiros complexos e apoiar tarefas como a avaliação de risco em tempo real, a prevenção de fraude e a personalização de produtos e serviços.

Segundo a Revolut, os primeiros testes realizados com dados históricos apresentam resultados significativos face a métodos tradicionais.

Entre os principais indicadores estão:

2,3 vezes mais precisão na identificação de risco de incumprimento de crédito;

65% mais casos de fraude detetados, com uma melhoria de 17% na precisão dos alertas;

41% mais recomendações relevantes para clientes particulares e empresariais.

A empresa considera que uma das suas principais vantagens está na escala dos dados disponíveis. Com mais de 80 milhões de clientes em mais de 40 mercados, a Revolut processa milhares de milhões de transações e diferentes padrões de comportamento financeiro.

Estes dados são utilizados para alimentar os modelos de IA, permitindo melhorar continuamente a capacidade de deteção de fraude, avaliação de risco e previsão das necessidades dos clientes.

Além do PRAGMA, a Revolut afirma que os seus sistemas de segurança analisam quase mil milhões de transações por mês para identificar e bloquear atividades fraudulentas.