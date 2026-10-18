Resultados 3.ª Fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior 2026 já disponíveis

Os resultados da 3.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior Público de 2026 já estão disponíveis. Os candidatos podem consultar online as colocações e verificar se conseguiram uma vaga numa instituição de ensino superior.

A divulgação foi feita este domingo, 18 de outubro, pelo Instituto para o Ensino Superior (IES, I.P.), através do portal oficial dedicado ao concurso aqui.

Como consultar os resultados?

Para saber se ficou colocado nesta última fase do concurso, o candidato deve aceder à página oficial das colocações e selecionar a opção correspondente à 3.ª fase.

Os resultados podem ser consultados aqui:

O portal disponibiliza a consulta individual das colocações, as listas de candidatos colocados e as classificações dos últimos colocados.

Matrículas decorrem até 20 de outubro

De acordo com o calendário oficial, os candidatos colocados na 3.ª fase devem realizar a matrícula e inscrição na respetiva instituição de ensino superior entre 18 e 20 de outubro.

Este é um prazo importante para quem conseguiu uma vaga, uma vez que a colocação deve ser seguida dos procedimentos de matrícula definidos pela instituição.

Os candidatos que pretendam contestar os resultados podem igualmente apresentar reclamação entre 18 e 20 de outubro, nos termos do calendário do concurso.

A publicação destes resultados marca mais uma etapa do processo de acesso ao ensino superior público em Portugal, permitindo aos candidatos conhecer a sua situação após a última fase do concurso nacional de 2026.