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Resultados 3.ª Fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior 2026 já disponíveis

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Os resultados da 3.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior Público de 2026 já estão disponíveis. Os candidatos podem consultar online as colocações e verificar se conseguiram uma vaga numa instituição de ensino superior.

A divulgação foi feita este domingo, 18 de outubro, pelo Instituto para o Ensino Superior (IES, I.P.), através do portal oficial dedicado ao concurso aqui.

Como consultar os resultados?

Para saber se ficou colocado nesta última fase do concurso, o candidato deve aceder à página oficial das colocações e selecionar a opção correspondente à 3.ª fase.

Os resultados podem ser consultados aqui:

O portal disponibiliza a consulta individual das colocações, as listas de candidatos colocados e as classificações dos últimos colocados.

Matrículas decorrem até 20 de outubro

De acordo com o calendário oficial, os candidatos colocados na 3.ª fase devem realizar a matrícula e inscrição na respetiva instituição de ensino superior entre 18 e 20 de outubro.

Este é um prazo importante para quem conseguiu uma vaga, uma vez que a colocação deve ser seguida dos procedimentos de matrícula definidos pela instituição.

Os candidatos que pretendam contestar os resultados podem igualmente apresentar reclamação entre 18 e 20 de outubro, nos termos do calendário do concurso.

A publicação destes resultados marca mais uma etapa do processo de acesso ao ensino superior público em Portugal, permitindo aos candidatos conhecer a sua situação após a última fase do concurso nacional de 2026.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
3ªfase ensino superior

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