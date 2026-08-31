Regresso às aulas: como escolher a mochila certa para proteger a saúde das crianças

Com o regresso às aulas, os especialistas alertam para o peso excessivo das mochilas escolares e o impacto que pode ter no desenvolvimento físico das crianças, um problema que passa muitas vezes despercebido às famílias. Nesse contexto, explicam o que ter em conta na hora de escolher.

As mochilas escolares mudaram ao longo dos anos, mas não necessariamente para melhor no que toca ao peso.

Entre manuais escolares, dispositivos digitais como portáteis e tablets, instrumentos musicais, equipamento desportivo, cadernos, garrafas de água e lancheiras, o conjunto de objetos que uma criança carrega diariamente pode somar um peso considerável.

Este problema vê-se agravado pelo facto de nem todas as escolas disponibilizarem cacifos ou espaços de armazenamento nas salas de aula, obrigando as crianças a transportar tudo às costas, todos os dias.

Quanto peso é demasiado peso?

A American Academy of Pediatrics, citada pela Associated Press, alerta que há alguns sinais que indicam que uma mochila está demasiado carregada, nomeadamente:

A criança inclinar-se para a frente para compensar o peso;

A criança ter dificuldade em caminhar normalmente;

A criança sentir as alças a cravarem-se nos ombros.

Apesar destes sinais, os especialistas recomendam que os pais não esperem que a criança se queixe de dor ou desconforto para agir, devendo adotar uma abordagem preventiva.

Segundo Sadika Kendi, responsável pela área de prevenção de lesões da mesma academia, embora as lesões nas costas sejam raras, o risco aumenta em caso de queda, pois uma mochila pesada pode agravar significativamente a gravidade de um acidente.

Apesar de ser comum referir-se que uma mochila não deve ultrapassar os 10% a 15% do peso corporal da criança, Kendi alerta que não existe uma fórmula universal.

Cada criança tem características físicas, força e rotina diária diferentes, pelo que a recomendação geral passa por manter a mochila o mais leve possível, ajustando-a às necessidades individuais.

Como escolher a mochila certa e usá-la em segurança

As autoridades de saúde recomendam modelos com duas alças largas, almofadadas e ajustáveis, costas acolchoadas e compartimentos que ajudem a distribuir o peso.

Um cinto abdominal ou peitoral pode também ajudar a redistribuir a carga, e as alças devem ser ajustadas para que a mochila fique junto ao corpo, com a base a assentar ligeiramente acima da cintura.

De acordo com as recomendações da American Academy of Pediatrics, as crianças devem ainda ser ensinadas a levantar a mochila corretamente, dobrando os joelhos em vez da cintura, especialmente quando o peso é maior, evitando lesões desnecessárias.

Já as mochilas com rodas, apesar de úteis em alguns casos, nomeadamente para crianças com lesões, podem representar um risco de queda em escolas com escadas ou corredores mais movimentados.

Por fim, as crianças devem tirar a mochila antes de entrarem num veículo, já que o volume pode interferir com o funcionamento correto do cinto de segurança em caso de travagem brusca ou acidente. O ideal é colocá-la ao lado da criança, e não mantê-la colocada durante o trajeto.

Levar apenas o essencial na mochila

Depois de receberem as listas de material escolar, os pais devem fazer uma triagem realista daquilo que a criança precisa mesmo de transportar todos os dias, evitando objetos dispensáveis, decorativos ou apenas da moda.

Citada pelo mesmo órgão de comunicação social, a professora Samantha Ness nota que a tecnologia tem vindo a ganhar cada vez mais peso, figurativa e literalmente, no quotidiano escolar. Assim, o facto de alguns alunos já transportarem um portátil deve ser considerado.

A professora alerta ainda que, à medida que os alunos crescem, as mochilas tendem a transformar-se em verdadeiros "arrumos" pessoais. Por isso, alguns professores recomendam esvaziá-la e limpá-la semanalmente, por forma a evitar acumulação de peso desnecessário, desde folhas amassadas a garrafas de água.

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