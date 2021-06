Redução de 50% nas portagens das ex-SCUT já a 1 de julho

As portagens vão finalmente baixar nas portagens das ex-SCUT. O novo modelo de redução de 50% do valor das taxas de portagens em cada passagem nos lanços e sublanços foi aprovado na passada quinta-feira em Conselho de Ministros.

Saiba quais os lanços e sublanços das autoestradas com desconto.

São muitos os que defendem que as Ex-SCUT, especialmente no interior, deveriam ter um valor inferior no sentido de contribuir para a competitividade da atividade económica. Os “tão” prometidos descontos têm-se atrasado, mas finalmente há novidades já para o próximo mês…

Portagens: Lanços e sublanços das autoestradas com desconto…

O Governo aprovou a Portaria que institui o novo modelo de redução de 50% do valor das taxas de portagens em cada passagem nos lanços e sublanços das seguintes autoestradas: A22-Algarve; A23 – IP; A23 – Beira Interior; A24-Interior Norte; A25 – Beiras Litoral e Alta; A28 – Norte Litoral; Concessões do Grande Porto (A41, A42) e de Costa da Prata.

A medida, proposta pelo PSD, foi aprovada pelo Parlamento no âmbito da Lei do Orçamento do Estado para 2021, prevendo descontos na cobrança de taxas de portagem em 50% para todos os veículos de combustão e em 75% para os veículos elétricos e não poluentes, a partir de 1 de julho.