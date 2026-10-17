Recorde mundial: homem espanhol atinge 151 km/h em cima de um skate

O espanhol Diego Poncelet entrou para a história do skate ao atingir os 151,83 km/h numa descida, estabelecendo um novo recorde mundial reconhecido pelo Guinness World Records. A proeza foi alcançada a 22 de setembro, no Canadá, e supera uma marca que se mantinha há nove anos.

Com 27 anos, o atleta profissional conseguiu ultrapassar os limites da modalidade de downhill skateboarding, que consiste em descer estradas inclinadas a velocidades muito elevadas. A descida decorreu num troço fechado da Route des Éboulements, em Les Éboulements, na região do Quebeque.

Uma descida a mais de 150 km/h

A nova marca de 151,83 km/h supera o anterior recorde mundial de 146,73 km/h, estabelecido pelo britânico Pete Connolly em 2017, na mesma estrada.

A preparação para este desafio demorou cerca de quatro anos. Poncelet trabalhou na otimização da posição corporal, na aerodinâmica e no desenvolvimento de equipamento específico para conseguir atingir velocidades tão elevadas sem comprometer a estabilidade.

A estrada escolhida tinha cerca de 2,2 quilómetros de extensão e inclinações que atingem os 18%. As condições meteorológicas também desempenharam um papel importante, obrigando o atleta a aguardar vários dias até encontrar uma janela favorável para tentar superar a marca.

Equipamento especial para atingir velocidades extremas

Para reduzir a resistência do ar, o atleta recorreu a equipamento desenvolvido especificamente para o desafio, incluindo um fato aerodinâmico e acessórios concebidos para melhorar a estabilidade durante a descida.

A estas velocidades, qualquer movimento inesperado pode comprometer o controlo do skate. Por isso, a preparação incluiu trabalho técnico, treino físico e análise detalhada do percurso.

Poncelet, bicampeão mundial de downhill skateboarding, conseguiu assim concretizar o objetivo de ultrapassar a barreira dos 150 km/h e estabelecer um novo recorde mundial.

A descida demonstra até onde pode chegar esta modalidade, na qual a preparação, a aerodinâmica e a precisão são determinantes para alcançar velocidades extremas.