Recorde: 21 de julho foi o mais quente de sempre (desde que há registo)

Quando o tema são alterações climáticas, há quem considere que é um assunto sério, mas há também quem desvalorize e até goze. No ano passado foi batido o recorde de temperatura. No entanto, já este ano, no passado domingo, foi registada a maior temperatura de sempre pelo sistema Copernicus.

Temperatura global atingiu os 17.09 graus! O dia mais quente da história...

Há mais um recorde de temperatura batido, mas tal não significa que seja uma boa notícia. Os dados mais recentes do Serviço de Alterações Climáticas da Copernicus, revela que a temperatura média global do ar à superfície atingiu os 17,09 graus. Este valor ultrapassa o máximo atingido em 2023 que ficou nos 17.08 graus.

De relembrar também que o Instituto Goddard de Estudos Espaciais (GISS) da NASA declarou que 2023 tinha garantido o seu lugar na história como o ano mais quente de que há registo.

Os dados do sistema Copernicus revelam também que desde junho de 2023, durante 13 meses consecutivos, foram classificados como os mais quentes do planeta desde o início dos registos, em comparação com o mês correspondente em anos anteriores.

Alguns cientistas, segundo revela a Reuters, dizem que 2024 poderá ultrapassar 2023 como o ano mais quente desde que há memória. O fenómeno El Niño, que terminou em abril, fez subir as temperaturas.