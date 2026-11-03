Rastos brancos dos aviões: porque aparecem no céu e o que significam?

Por estes dias apareceram no céu longas linhas brancas, algumas perfeitamente definidas e outras espalhadas como se fossem nuvens. Este fenómeno, recentemente observado pelo norte de Portugal, é conhecido como contrails. Mas porque é que alguns aviões deixam estes rastos e outros não? E porque permanecem alguns durante horas?

O que são os contrails e como se formam?

Os contrails, abreviatura da expressão inglesa condensation trails, são rastos de condensação produzidos, sobretudo, pela passagem de aviões a grandes altitudes.

Os aviões comerciais voam normalmente entre os 9 e os 12 quilómetros de altitude, onde as temperaturas podem atingir valores entre os 40 e os 60 graus negativos.

Durante a combustão do combustível, os motores libertam vapor de água, dióxido de carbono e pequenas partículas, entre outros produtos.

Quando os gases quentes libertados pelos motores se misturam com o ar extremamente frio, o vapor de água pode condensar sobre essas partículas. As pequenas gotículas formadas congelam rapidamente, originando milhões de minúsculos cristais de gelo.

São estes cristais, e não fumo, que vemos da superfície como linhas brancas atrás dos aviões.

No entanto, a formação dos rastos depende das condições atmosféricas. Nem todos os aviões deixam contrails, mesmo quando circulam a altitudes semelhantes.

Porque desaparecem alguns rastos e outros duram horas?

A explicação está principalmente na humidade do ar em altitude. Quando o ar está seco, os cristais de gelo sublimam rapidamente, ou seja, passam diretamente do estado sólido ao gasoso. O rasto pode desaparecer em poucos segundos.

Se o ar estiver suficientemente húmido relativamente ao gelo, os cristais conseguem manter-se e até crescer, permitindo que o rasto permaneça visível durante várias horas.

Os ventos em altitude podem ainda espalhar estes cristais por áreas extensas, formando nuvens semelhantes aos cirros.

É por isso que um avião pode deixar um rasto persistente, enquanto outro, aparentemente próximo, não deixa qualquer marca.

Também explica porque existem dias em que o céu fica atravessado por inúmeras linhas brancas, mesmo sem um aumento significativo do tráfego aéreo.

Imagem do céu de Viseu marcado pelos rastos deixados pelos aviões. Imagem Meteo Trás os Montes.

Os rastos dos aviões anunciam chuva?

Não necessariamente. Os contrails persistentes indicam que existem condições favoráveis à manutenção dos cristais de gelo nas camadas superiores da atmosfera, nomeadamente elevada humidade relativamente ao gelo.

Estas condições podem, em algumas situações, estar associadas a alterações meteorológicas. Contudo, não significam automaticamente que se aproxima chuva ou uma frente atmosférica.

A atmosfera pode estar muito húmida a 10 quilómetros de altitude e apresentar condições completamente diferentes junto à superfície.

Assim, os rastos podem fornecer pistas sobre a atmosfera, mas não permitem, isoladamente, prever o estado do tempo.

Os contrails têm impacto no clima?

Sim, sobretudo quando permanecem durante muito tempo e dão origem a nuvens extensas.

Durante o dia, estas formações refletem parte da radiação solar, produzindo um efeito de arrefecimento. Contudo, também retêm parte da radiação infravermelha emitida pela Terra, contribuindo para o aquecimento.

Segundo a Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação (EASA), o efeito climático global dos contrails persistentes é de aquecimento, embora a sua intensidade dependa de vários fatores.

Por esta razão, estão a ser estudadas alterações pontuais às rotas e altitudes dos voos para evitar regiões atmosféricas particularmente favoráveis à formação destes rastos.

Imagem do céu ao pôr do sol carregado com contrails. Imagem Ana Gonçalves, Vila Nova de Famalicão

E os chamados chemtrails?

Os contrails são frequentemente associados a teorias sobre alegadas pulverizações deliberadas de substâncias químicas, conhecidas como chemtrails.

Contudo, não existem evidências científicas credíveis de que os rastos normais dos aviões sejam resultado de programas secretos de pulverização.

A sua formação e persistência são explicadas pela física atmosférica. Isto não significa que a aviação não produza poluição, mas importa distinguir as emissões reais dos motores dos cristais de gelo que tornam estes rastos visíveis.

Em suma, os contrails são nuvens artificiais de cristais de gelo, cuja formação depende da temperatura e da humidade em altitude. Aquilo que parece uma simples linha branca pode revelar muito sobre as condições atmosféricas existentes a milhares de metros acima das nossas cabeças.