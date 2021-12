Quer um browser para o seu carro? O Vivaldi já tem a solução que procura

O Vivaldi sempre se pautou por ser um browser que vai contra o que está estabelecido e procura criar novas possibilidades para os utilizadores. Focado na segurança e nas novas funcionalidades, tem procurado destacar-se.

É esta sua procura constante de novidades que levou a que esta nova proposta fosse criada. O Vivaldi anunciou hoje a criação de um novo browser dedicado a uma área em crescimento. Falamos dos automóveis e os seus sistemas de entretenimento.

Um browser criado para o seu carro

Android Auto ou CarPlay são propostas que pretendem trazer para os automóveis sistemas de entretenimento e de comunicação. Apesar de estarem longe de serem soluções nativas, dão já aos utilizadores uma opção. A alternativa, nativa e dedicada aos fabricantes, é o Android Automotive.

Este novo sistema, baseado no Android, tem cada vez mais adeptos na indústria e isso leva a que necessite de alternativas para as apps. O Vivaldi viu aqui uma oportunidade que resolveu aproveitar. Nasce assim o primeiro browser para este sistema da Google dedicado aos automóveis.

Vivaldi criou uma proposta para o Polestar 2

Do que foi revelado, esta nova proposta foca-se em dois pilares essenciais. Falamos de "segurança primeiro" e "privacidade primeiro", que podem ser vistas e usadas no ecrã do primeiro carro para onde foi desenvolvido, o novo Polestar 2.

No caso da segurança, isso fica patente em poder ser apenas usado com o automóvel parado. No caso do streaming que estiver a ser recebido, este passa a ser usado apenas como áudio. Também será impossível descarregar ficheiros.

O mesmo que usa no seu smartphone Android

Para a privacidade, o modelo definido passar por não manter os dados de utilização dos utilizadores. Estes não ficam registados nos carros e apenas com a utilização de uma conta Vivaldi permitirá fazer a sincronização com o browser. A Polestar também não terá acesso aos dados.

Baseado na versão móvel do Vivaldi, este browser garante a maioria das funcionalidades que esta proposta traz aos smartphones. Ficam também garantidas atualizações ao mesmo ritmo que as restantes versões vão ter. Fica assim aberta mais uma porta num sistema da Google que aparentemente terá ainda de esperar pelo Chrome.